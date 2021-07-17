أحمد حلمي عن «حياة كريمة»: «فخور إني من سفرائها»

عبَّر الفنان أحمد حلمي عن سعادته بكونه سفير مبادرة حياة كريمة التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

وكتب حلمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: "فخور إني سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وقد حرصت أيضًا المطربة شيرين عبدالوهاب على توجيه رسالة شكر للرئيس السيسي بعد مشاركتها في مؤتمر حياة كريمة الذي أقيم أمس، معربة عن سعادتها وفخرها لغنائها أمامه.

وشاركت شيرين تدوينة لها عبر موقع التدوينات الصغيرة تويتر قائلة: "تشرفت إني غنيت قدام سيادتك وشاركت في حدث عظيم، إن شاء الله لأول مرة هيرفع عن ملايين من أهلنا المعاناة ويوصلهم لحياة كريمة يستحقوها، ربنا يخليك ويحفظك لمصر ولينا، ذكرك لربنا فى كل خطابات سيادتك بجد حاجة من أجمل وأغلى ما أسمع وأكثر شيء بيطمني على بلدي".

وجاءت تلك الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

وتهدف المبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الأقل دخلًا، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.