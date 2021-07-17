السبت 17 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

ناهد السباعى تنشر فيديو أثناء ممارسة بعض التمرينات.. والجمهور: إيه فايدة الرياضة دى؟

ناهد السباعي
ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" مقطع فيديو قصيرًا لها أثناء ممارسة إحدى الرياضات غير التقليدية، وهي التأرجح في الهواء على إحدى الأدوات الدائرية المعلقة في السقف، وتأدية بعض الحركات التي توضح لياقتها.

 

واعتمدت ناهد السباعي على ارتداء ملابس رياضية باللونين الرمادي والوردي، أثناء تأرجحها في الهواء بعدد من الحركات المتعددة والمختلفة.


وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي نشرته الفنانة ناهد السباعي، ولاقت الكثير من التعليقات التي تشجعها على الاستمرارية، فكتبت بسمة عصام، من رواد السوشيال ميديا قائلة: "بطلة يا ريت تستمري حاجة مفيدة وجديدة"، واتفق معها في الرأي حساب يحمل اسم ميدو عصام، من جمهور الفنانة ناهد السباعي عبر موقع "إنستجرام" قائلًا: "أيوه بقي على الرشاقة والحلاوة".

 

وتساءل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عن اسم هذه الرياضة التي تمارسها الفنانة ناهد السباعي منذ فترة من الزمن، فكتبت سوما برجل، من جمهور الفنانة ناهد السباعي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "عايزين نعرف فايدة اللعبة دي إيه"، وتساءل أيضًا حساب يحمل اسم  شيماء السليل قائلة: "اسم اللعبة إيه، وفايدتها كمان إيه". 
 

يذكر أن ناهد السباعي، شاركت فى فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامي، إخراج محمد هشام، ولم يحدد حتى الآن موعد عرضه بالسينمات.


كما شاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف الكاتب عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي
انستجرام الفنانة ناهد السباعي فيديو رياضة

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