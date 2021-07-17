السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فؤاد خليل.. الريس ستمونى

فؤاد خليل
فؤاد خليل

ولد فؤاد خليل فى ١٩ يوليو ١٩٤٠ فى الإسكندرية، ودرس فى كلية طب الأسنان، وشارك فى عدد من المسرحيات التى عرضت على مسرح الجامعة. 

بعد ذلك اعتزل الطب وأغلق عيادته لكى يتفرغ للتمثيل، وساعده المسرح على الانطلاق فى عالم التمثيل، وشارك فى عدد كبير من المسرحيات منها مسرحية «راقصة قطاع عام» و«سوق العصر». 

ذاع صيته بعد دخوله عالم السينما، وبالرغم من أنه لم يلعب أدوارًا رئيسية لكن ظهوره كان مؤثرًا، فمن يستطيع أن ينسى شخصية «الريس ستمونى» فى فيلم «الكيف»؟.

أصيب بشلل رباعى نتيجة جلطة فى المخ، وقضى سنوات كثيرة على الكرسى المتحرك، وخلال فترة مرضه لم يتذكره زملاؤه من الوسط الفنى، حتى توفى يوم ٩ أبريل ٢٠١٢.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

الأهلى بالقوة الضاربة لخطف «العاشرة» من كايزر تشيفز

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

«ضربنا ولما أخد الـ70 ألف ضحكلنا».. تفاصيل جديدة عن مشاجرة حمو بيكا فى الساحل الشمالى

حريق فى مبنى مجلس مدينة دكرنس

رئيس كفرشكر يقود جولة تفقدية على المشروعات والخدمات استعدادًا لعيد الأضحى

الأسد يبحث مع وزير الخارجية الصينى مشاركة سوريا فى «الحزام والطريق»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

التسويق السياسى وإعادة تقديم مصر للخارج

أميرة ملش

عيشوا حياتكم

ماجد حبته

محادثات سلام.. واشتباكات مسلحة !

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

صور

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

سوق الجمال في برقاش

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددًا من الصحفيين بالخليل

الخارجية الفلسطينية ترحب بالإدانات الدولية لهدم المنازل وتشريد المواطنين

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية