فؤاد خليل.. الريس ستمونى

ولد فؤاد خليل فى ١٩ يوليو ١٩٤٠ فى الإسكندرية، ودرس فى كلية طب الأسنان، وشارك فى عدد من المسرحيات التى عرضت على مسرح الجامعة.

بعد ذلك اعتزل الطب وأغلق عيادته لكى يتفرغ للتمثيل، وساعده المسرح على الانطلاق فى عالم التمثيل، وشارك فى عدد كبير من المسرحيات منها مسرحية «راقصة قطاع عام» و«سوق العصر».

ذاع صيته بعد دخوله عالم السينما، وبالرغم من أنه لم يلعب أدوارًا رئيسية لكن ظهوره كان مؤثرًا، فمن يستطيع أن ينسى شخصية «الريس ستمونى» فى فيلم «الكيف»؟.

أصيب بشلل رباعى نتيجة جلطة فى المخ، وقضى سنوات كثيرة على الكرسى المتحرك، وخلال فترة مرضه لم يتذكره زملاؤه من الوسط الفنى، حتى توفى يوم ٩ أبريل ٢٠١٢.