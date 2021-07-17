السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«محامى الجيزة» توضح آلية صرف منح الأرامل والأيتام خلال إجازة العيد

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أصدر مجلس نقابة محامي جنوب الجيزة، قرارًا بشأن صرف المنح الخاصة بالأرامل والأيتام من النقابة الفرعية.

وقالت النقابة الفرعية إنه نظرًا للإقبال الشديد على صرف منحة عيد الأضحى المبارك للأرامل والأيتام تقرر مد العمل بالنقابة غدًا الأحد من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.


كما نشرت نقابة محامي شمال الجيزة تنبيهًا بشأن صرف مستحقات الأرامل والأيتام خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت النقابة الفرعية في إعلان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي  (فيسبوك)، إن المستحقات تصرف من أي مكتب بريد، مشيرة إلى أن جميع المكاتب تعمل غدًا الأحد.


فيما أعلنت نقابة محامي جنوب البحيرة، برئاسة علاء النحاس، عن مسابقة بحثية في "حصانة وضمانات المحامي- حقوقه وواجباته".

وقالت النقابة الفرعية، إن ذلك يأتي استكمالًا لما استحدثته النقابة العامة برئاسة رجائي عطية، نقيب المحامين، من تشجيع المبدعين من السادة المحامين؛ على أن يتم منح جوائز لأفضل 3 أبحاث، بالإضافة إلى درع النقابة.

وشملت شروط المسابقة أن يكون المحامي قد جدد اشتراك 2021، وأن يكون البحث يمثل إضافة متميزة تشمل الجانب العلمي والتطبيقي وألا يقل عن 50 صفحة وألا يكون قد سبق نشره.

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