«أنت أقوى من المخدرات» حملة توعوية لصندوق «مكافحة الإدمان» على شواطئ الإسماعيلية

شهد شاطئ الملاحة التابع لمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، فعاليات حملة "إنت أقوى من المخدرات"، التوعوية والتى ينظمها صندوق مكافحة الإدمان، برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.





ومن حانبها أكدت المحامية "هدير بكر" وإحدى المتطوعات بالحملة إنها شاركت في الحملة لأنها تساهم في توعية الشباب من مخاطر الإدمان والذى يعد من الآفات الهدامة التي استشرت في المجتمع المصرى وتسببت في ضياع الكثيرين من الشباب والفتيات، بل تساهم أيضا في ارتفاع معدل الجرائم، مما يشير إلى الخطورة التي باتت تشكلها المخدرات على الفرد والمجتمع .



و أعربت "بكر" عن فخرها بالمشاركة في تلك الحملة والتي تأتي من منطلق مساهمتها في توعية الشباب من مخاطر المخدرات والإيمان والتدخين، لافتة إلى أن تلك الحملة سوف تطوف في مختلف أنحاء المحافظة، لتشمل الأندية والمصالح الحكومية وغيرها.



مشرفة الحملة

ومن جانبها قالت الدكتورة سناء عاطف مشرفة محافظة الإسماعيلية، بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة الوزراء بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، إن حملة "أنت أقوى من المخدرات" تشرف عليها الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تهدف الحملة إلى توعية الشباب والفتيات من مخاطر الإدمان والتدخين ومدى الأثر السيئ لتلك الأفتين .



وأشارت إلى إن الحملة تقبل مشاركة الشباب المتطوع من خريجي الجامعات المساهمة في التوعية والتي تشمل المرور على المصالح والمنشآت الحكومية، والأندية ودور العبادة من الكنائس والمساجد، بالإضافة إلى أن الحملة تستهدف المدارس خاصة المدارس الإعدادية والثانوية نظرا لخطورة تلك الفئات العمرية.



بالإضافة إلى أن الحملة تستهدف المناطق الشعبية، والمواقف العامة والعشوائية التي تنتشر فيها المخدرات.



الصعوبات



ولفتت إلى إن من أصعب ما يواجهها هي وفريقها خلال أعمال الحملة عدم الاستجابة من البعض بل يقوم البعض بالاستخفاف بالأمر رغم خطورته، ولكن فريق التوعية رغم تلك الصعوبات لا يتوقف عن القيام بعمله، وذلك من منطلق إيمانه بخطورة تلك الظاهرة الخطيرة .



ووجهت "عاطف" الشكر لكل من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ونائبه المهندس أحمد عصام، وذلك لقيامه بفتح الشواطئ بالمجان أمام فرق التوعية لقيامهم بعملهم التوعوي .



ومن جانبها قالت هيام صلاح مسئول العلاقات العامة والشباب بوحدة الإسماعيلية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، إن الوحدة بدأت العمل في محافظة الإسماعيلية منذ عام ٢٠٠٩ حيث تقوم بتغطية كافة النشاطات المتعلقة بصندوق مكافحة الإدمان ومبادراته، ولفتت إلى إن نشاطات الصندوق ممتدة طوال العام، حيث يتم استغلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية .



ويشارك ٨٠ متطوعا في فريق التطوع بالحملة منهم رنا إبراهيم، أحمد زين ، والمحامية دعاء العطار، صلاح الدين محمد، والمحامية هدير بكر، محمد عبد الغني، سلسبيلة ياسر عبد الحليم، دنيا جمال، وهويدا صلاح، وهبه الله محمد سالم، وعبد الرحمن محمد، عدى طه، وزينب محمود، وآخرين.