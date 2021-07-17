محمود عبدالشكور: داوود عبدالسيد شخصية انطوائية خجولة عالمه القراءة

قال الناقد محمود عبدالشكور، مؤلف كتاب "داوود عبدالسيد.. سيرة سينمائية": "فضلت الابتعاد عن العناوين المتخصصة المناسبة للجمهور المتخصص.. فضلت عنوانا يهتم به الجمهور الأكبر في محاولة لأن يكتشف ذلك الجمهور آراء أخرى عن الأفلام التي أحبها لداوود عبدالسيد، صحفيا مثلا يقدم الكاتب الرسالة في شكل يناسب الصحافة اليومية على عكس الكتابة المتخصصة التي تحتاج مستوى آخر.. نحن هنا من نتحكم في المستوى لكن المعنى واحد.

وأضاف عبدالشكور خلال فعاليات ندوة مناقشة "داوود عبدالسيد.. سيرة سينمائية" بالمركز الكاثوليكي للسينما: “دراستي الأصلية صحافة وتعلمنا أثناء الدراسة أن الفكرة الواحدة من الممكن تقديمها باكثر من طريقة.. أحيانا اكتب على فيسبوك بالعامية البحتة شارحا الأفلام.. فاللغة هنا عبارة عن وعاء وبالمناسبة قام بنفس المسألة داوود في فيلم الكيت كات الذي يحمل أكثر من مستوى للتلقي، الفنان يجب أن يكون لديه أساليب كثيرة للوصول وربما كان ذلك سبب".

وواصل: “اعتقد داوود عبدالسيد أن فيلم البحث عن مرزوق لم يصل للناس، وفيلم أرض الخوف مثلا عندما شاهدناه في قاعات العرض ظن أغلب الجمهور أنه فيلم عن المخدرات وهذا مستوى من التلقي، مثالا لذلك على مستوى النقد كتابات سامي السلاموني أكثر النقاد فهما للفيلم السينمائي ومع ذلك يستمتع القارئ بشدة وهو يقرأ المقال”.

وأوضح عبدالشكور أن والده كان مدرسًا للفلسفة، منوها إلى أنه كان يشرح الفلسفة طوال الوقت في المنزل، وتابع: "وتعرفون أن دور مدرس الفلسفة أن يبسط المعلومة حتى تصل.. وقال لي أبي إذا عجزت عن شرح مسألة لي فأنت لم تفهمها، وحين يقول البعض أنت تشرح جيدا يا محمود أقول لهم تشربت ذلك من أبي المدرس".

واستطرد عبدالشكور: "طه حسين يقول إن الناقد مستشار القارئ أما الناقد يعمل على تفكيك تلك العناصر، فالناقد هنا لديه أدوات ذلك التفكيك، وأنت كمتفرج ربما تشعر بما نصل إليه لكنك لا تستطيع التعبير عن ذلك بالكتابة لانك تحتاج شخصا لديه الأدوات لرصد المشكلة"

لذلك الناقد يجب أن يملك القدرة على إيصال الصورة للناقد وتوظيف كلمات مقعرة في الناقد تجعل من الصعب على القارئ فهم المقال بالنسبة لي يعني أن الناقد نفسه لا يفهم ما كتب عنه من الأساس.

وأكمل: "تعلمت من كثيرين أن النقد إضاءة ليس استعراضا وأن الناقد من يستطيع إيصال الفكرة، أول مسألة في منهج أي كتاب تعريف المصطلحات.. مثلا دائما الحديث عن سينما داوود أنها السينما الفنية في مقابل السينما التجارية وهى مسألة استغربها، فيلم العارف كمثال وهو فيلم تجاري يعرض حاليا واري أنها فنيا مهما جدا ونقلة في أفلام النوع السينمائي".

وواصل: "في سياق متصل سينما داوود أيضا سينما تحمل مستوى للجمهور أيضا إلا إذا كان الفنان يقدم فيلما حتى يشاهده أصحابه في المنزل.. أي فيلم يقدم للجمهور هو تجاري يحمل جانب فني، نجد أيضا أن أهم مخرجي السينما عملوا على أفلام النوع فقط مثل أفلام الأكشن أو الرعب نموذجا لذلك أفلام هيتشكوك.. بالتالي من الممكن أن يقدم مخرج فيلم مختلف في سينما النوع، هناك نوعان في السينما.. الأول يقدم السائد لا يجدد وهو الجزء الأكبر من الأفلام إنما التجربة الأخرى أسميها السينما المختلفة من أول التجريب المجنون.. بغض النظر عن المصطلح نجد أن الفيلم ليس شبيها بالأفلام السائدة.. إنما لا يصح أبدا أن نفرق بين الأفلام من الناحية التجارية.. أنا كمشاهد أدفع تذكرة في فيلم سيد مرزوق وفيلم اللمبي.. الفرق هنا التكنيك وبين الفيلمين أطياف كثيرة جدا جميعها تندرج تحت هذا التعريف".

وأكد عبدالشكور: "بناء الكتاب منقول من نفس بناء كتابي السابق عن محمد خان، أن تبدأ بذكر مفاتيح هذا العالم يجعل من السهل على القارئ استيعاب ما هو مقبل عليه، هناك بعض الكتب تبدأ بقصة حياة المخرج لكنني في الكتاب احكي قصة حياة داوود ارتباطا بالافلام التي اتنناولها.. مثلا إيقاع أفلام داوود هادئ وأسميه إيقاعا متأملا.. نادرا ما يفتت المشهد.. هذا الإيقاع المتأمل ربطت بينه وبين الأفلام الأولي التي شاهدها داوود وأثرت فيه عميقا".

وعن داوود عبدالسيد تابع عبدالشكور: "داوود ابن وحيد لأسرته.. هو شخصية انطوائية خجولة.. عالمه القراءة.. غير معنى بالتفصيلة لكنني معني بمعرفة كيف أثرت في أعماله والطريقة التي يعمل بها، في الكتاب أربط مسيرة داوود بأفلامه فقط.. لأن المؤثرات التي تعرض لها مخرجو تلك الفترة واحدة لكن هنا أبحث كيف اختلفت أفلام كل مخرج رغم مروره بنفس المؤثرات".