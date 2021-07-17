بعد أزمة حلا شيحة.. كليب «بحبك» لـ«تامر حسنى» يحقق 5 ملايين مشاهدة

تصدر كليب “بحبك” للفنان تامر حسني، المركز الأول لليوم الثالث على التوالي في قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، وذلك بعد الأزمة التي أثارتها الفنانة حلا شيحة باعتراضها على طرح هذا الكليب من فيلم "مش أنا" معلنه تبرؤها من العمل بالكامل.

وحصد الكليب 5 ملايين مشاهدة خلال 4 أيام من طرحه على يوتيوب، والأغنية قدمت ضمن أحداث فيلمه الجديد "مش أنا" والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية الذى ينافس به في الصيف وعيد الأضحى، وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد محسن، والملحن محمد سراج، والموزع الموسيقي توما.

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد هاجمت صناع فيلم "مش أنا"، بمجرد طرح أغنية "بحبك"، للنجم تامر حسنى، والتي حققت نجاحا كبيرا بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت شيحة عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، معلقة على المشاهد المتفرقة التى تجمعها بالنجم تامر حسنى: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجأت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكد لي أنه هيحترم رغبتي".

وتدور أحداث فيلم مش أنا حول إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني في شخصية "حسن" بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، وتشهد أحداث الفيلم ارتباطًا كبيرًا بينهما، وحرصًا ملحوظًا منه على الجلوس معها أطول وقت ممكن، ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدوانى.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبدالعظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذي يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.