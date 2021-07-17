«صحة كفر الشيخ»: دعم مخازن الأدوية بكميات احتياطية استعدادا للعيد

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع هيئة الإسعاف تزامناً مع إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أنه تم التنسيق مع كافة إدارات الشئون الصحية، على مستوى المحافظة لرفع درجة استعداد فريق الانتشار السريع لدعم أي من مستشفيات المحافظة، وذلك تحسبا لأي طارئ قد يحدث خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أنه تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات بجميع المستشفيات، وتم التنبيه على جميع المستشفيات بمراجعة التجهيزات الطبية والأدوية الإضافية، واستكمال الناقص منها مع وضع كمية احتياطية بالمخازن، للرعاية الحرجة والعاجلة لسهولة الوصول إليها عند الحاجة، فيما تم تأمين توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة، والاستعداد بتوفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها بالاستعانة بها عند الحاجة.

وأضافت سلام، انه تم تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنع والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية طبقا للقرار رقم 685 لسنة 1954 وعمل محاضر للمخالفين، وتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وأن العاملين بها ملتزمون بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

فيما قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين.