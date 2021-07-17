التحفظ على 6 أحراز لحوم فاسدة وتحرير 17 محضرا في حملة رقابية بالمنيا

قامت حملة تموينية ورقابية نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالاشتراك مع إدارات التموين والطب البيطري والبيئة ومباحث التموين بالمرور على 30 محل جزارة لضبط الأسعار ومنع الذبح خارج المجازر الحكومية تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك حررت خلالها 17 محضر وتحفظت على 6 أحراز لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية.

قال الدكتور أحمد رشاد سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة بمدينة المنيا على الأسواق لضبط الاسعار وكذلك على محلات الجزارة وبيع اللحوم ومنع الذبح خارج المجازر الحكومية تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف مثل هذه الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف رشاد أن الحملة ضمت كل من عضو بمجلس مدينة المنيا وعضو من إدارة البيئة بمجلس المدينة وعضو من ادارة الطب البيطري ومباحث التموين وادارة التموين وقامت بالمرور علي 30 محل جزارة وأسفرت عن تحرير 11 محضر عدم وجود شهادات صحية وتحريز 6 حرز لحوم متنوعه ( بلدى وضأنى وماعز ولحمة مفرومه ) غير صالحة للاستهلاك الأدمي وذبح خارج والمجازر داخل نطاق بندر المنيا بلغت إجمالي الأحراز ٥٠ كجم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات

وأوضح سكرتير الوحدة المحلية بمدينة المنيا ورئيس الحملة ان الحملة بالمرور علي محلات الجزارة بمنطقتي شارع الحرية بداية من ميدان الحميات مرورا بمساكن المستشار ومنطقة السلخانة ومنطقة 6 اكتوبر ومنطقة عزبة شاهين

ومن ناحيته قال اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمخابز البلدية حيث كانت تمكنت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل قد تمكنت فجر اليوم السبت الموافق ١٧ يوليو برئاسة عادل عوض رئيس القرية من تنفيذ حملة تموينية بنطاق القرية وذلك بالتعاون مع مكتب تموين القرية حيت تم المرور علي 18 مخبز بالقرية و تم تحرير 23 مخالفة عبارة عن (4نقص وزن، 6 مخالفة للمواصفات ، 4 عدم وجود لوحة اعلان ، 2 مخبز مغلق ، 3 مخالفة تعليمات ، 3 عدم وجود دفتر ، 1 نظافة).