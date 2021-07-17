إجراءات تركيب العدادات الكودية

شروط طلبات تركيب العدادات الكودية

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شروط عدة بشأن طلبات تركيب العدادات الكودية للمشتركين الجدد وغير الشرعيين الذين كانوا يستمدون التيار الكهربائي من خلال نظام الممارسة أو محضر سرقة التيار الكهربائي مقابل غرامة مالية تسدد كل شهر نظير ما يتم استهلاكه من الكهرباء، فيما كانت تحصل هذه الغرامة من قبل إدارة مباحث الكهرباء، أو من خلال مأموري الضبط القضائي في إدارات شركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية.

وكانت منذ فترة أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانًا عن فتح باب التقدم بطلبات تركيب العدادات الكودية للتحول من نظام الممارسات للعقارات التي تستمد التيار الكهربائي بطرق غير شرعية عبر المنصة الموحدة لخدمات تركيب الكهرباء، كما أوضحت الوزارة إجراءات التقديم لتركيب عداد كودي من خلال الرابط الخاصة بالمنصة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها اضغط هنا.

إجراءات تقديم تركيب العدادات الكودية عبر منصة وزارة الكهرباء

وأكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجراءات التقدم بطلبات تركيب العدادات الكودية تتم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها «رابط التسجيل المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي لعام 2020: من هنا».



إجراءات التقديم لتركيب عدادات كودية عبر منصة وزارة الكهرباء



تعد المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء هي البوابة الشرعية لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمشتركين الشرعيين وغير الشرعيين بحسب ما أعلنت عنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف توفيق أوضاع ألاف المشتركين علي مستوي المحافظات، كما أوضحت الوزارة إن إجراءات التقديم لتركيب عداد كودي من خلال الرابط الخاصة بالمنصة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها https://eservices.eehc.gov.eg/.

وكانت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تلقت العديد من الطلبات كما أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن عملية تلقي الطلبات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تستهدف تسهيل الإجراءات والتيسير على المشتركين الجدد بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، خاصة أن المشترك لن يذهب لشركات الكهرباء ويمكنه أن يسجل عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من أي مكان.

إجراءات التقديم لتركيب عدادات كودية عبر منصة وزارة الكهرباء



وتقدرت الطلبات التي تلقتها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وأشارت إليها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددةفي بيان رسمي قالت:" أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كانت تلقت نحو ما يزيد علي نصف مليون طلب للتحول من نظام الممارسة للعداد الكودي، منذ انطلاقها في الأول من يونيو 2020 حتى الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، وكان من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بعد مد فترة التقديم للأكثر من فترة بهدف تسهيل الإجراءات والتيسير على المشتركين الجدد بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية" .

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إجراءات التقديم لتركيب عدادات كودية عبر منصة وزارة الكهرباء

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