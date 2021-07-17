التخطيط: تنفيذ 86 مشروعا تنمويا بأسيوط بـ 841.2 مليون جنيه

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من تنفيذ 86 مشروع تنمية محلية بمحافظة أسيوط بتكلفة استثمارية قدرها 841.2 مليون جنيه، فى إطار خطة العام المالى السابق 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط شملت مشروعات رصف طرق بتكلفة 556.9 مليون جنيه، خدمات تحسين البيئة بالمحافظة بتكلفة 106.2 مليون جنيه، خدمات الأمن والمرور والإطفاء بتكلفة 103 مليون جنيه، ومشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة بتكلفة 59 مليون جنيه، وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 16.2 مليون جنيه.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد قرى محافظة أسيوط يبلغ 236 قرية و11 مدينة، و2 من الأحياء، ويبلغ إجمالى أطوال شبكات الطرق 5943 كم، منها 4212 كم أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق، تمثل 71% لإجمالى شبكة الطرق بالمحافظة و2.2% من إجمالى الجمهورية.

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 392 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 7,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2.8% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 20/2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 34,5%، ويخص قطاع البترول 741 مليون بنسبة 10,4%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 841,2 مليون جنيه بنسبة 11,8%، ويخص قطاع النقل 1,3 مليار جنيه بنسبة 17,7%، وقطاع التعليم العالي 644 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 16,7%.

يذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.