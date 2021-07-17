فى عيد الأضحى.. طرق لتزيين ديكور منزلك بطريقة أنيقة

يرحب المسلمون في جميع أنحاء العالم بالعيد، ولهذا تستعد الكثير من البيوت المصرية، لإعادة ترتيب ديكور المنزل من أجل الاحتفال به على أكمل وجه مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، وفقًا للميزانية التي تضعها .

يقدم موقع “decorhubng” الطرق لتزيين منزلك ليوم العيد الجميل:

النجوم والقمر

تعتبر النجوم والقمر ميمونة للغاية في الإسلام، وماذا يمكن أن يكون أفضل من النجوم الجميلة والقمر لتزيين منزلك به؟ هناك أنواع مختلفة من قطع تزيين النجوم والقمر في السوق، ولكن إذا كانت لديك عظمة إبداعية وتعشق القطع المصنوعة يدويًا أكثر، فيمكنك صنع شيء بنفسك.

الإضاءة

أريكة مطبوعة بالزهور الملونة في تخطيط دائري، وهناك أيضًا سجادة طاولة مستديرة ومصابيح معلقة صغيرة بينما الجدران مطلية باللون الأخضر، والفوانيس هي قطع إضاءة تقليدية وتقدم عامل جمال مذهلًا للمكان، إذا لم يكن لديك الوقت للذهاب للتسوق، يمكنك صنع فانوس ورقي لنفسك في المنزل.

مجموعة من البالونات

الجميع يحب مشهد البالونات، وأي زخرفة ستبدو مملة بعض الشيء بدون حفنة من البالونات.

جدار الذاكرة

الجدران مهمة يجب أخذها في الاعتبار، إذا كنت لا ترغب في فعل الكثير، فعليك تعليق بعض أكاليل العيد على الجدران الرئيسية للمنزل، يمكنك رشها بألوان جديدة، واستخدام أكاليل الزهور المصنوعة يدويًا يمكنك عمل مجموعة من الصور مع أحبائك وعرضها على الحائط.

سجاد مزخرف

يجب عدم إهمال الأرضية، حيث يجذب السجاد التقليدي الناعم والمزخرف بإكسسوارات مزخرفة انتباه الجميع ويجمع لك أيضًا الكثير من الإطراء، وهناك الكثير للاختيار من بينها.

أوانٍ فخارية رائعة

الأواني الفخارية الرائعة المليئة بالطعام اللذيذ والجذاب لا تسهم فقط في جمال المنزل بل يمنحك أيضًا إحساسًا مرضيًا.

الحلويات

يجب أن تكون وجبات العيد الشهية هي الأفضل في اليوم، إن تم تنظيمها بطريقة زخرفية سيجعلها لا تقاوم، اجذب ضيوفك بكعكة العيد المزينة بشكل جميل والمصنوعة حسب الطلب، قم بتزيين طاولة بالشموع والأضواء.