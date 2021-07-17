«التموين»: تكثيف المعروض من اللحوم والسلع استعدادًا لعيد الأضحى

قال المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن المهندس أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أصدر تعليمات للشركات التابعة لوزارة التموين، والتى تمثلت في تكثيف المعروض من اللحوم والسلع بأنواعها، مثل اللحوم الطازجة السوداني، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية، أن اللحوم السودانية تعتبر لحوم بلدية لأنه يتم وضعها بالمحاجر فى توشكى، ويتم تغيير المرعى الخاص بها، والذى بدورها تتحول إلى بلدية، وجودتها تنافس اللحوم البلدية، حيث إن سعرها 85 جنيها بينما اللحوم البلدية سعرها من 130 إلى 140 جنيه للكيلو.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تلقى تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول بيع الخراف الحية بالتقسيط، وجاء بالتقرير أنه سوف يتم طرح الخراف الحية بالتقسيط لمدة 6 أشهر، وذلك للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام وفقا لعدد من الضوابط الآتية :

1 ـ إرسال الشركات التابعة للشركة القابضة بيانا بالأسعار للجهات المذكورة.

2ـ قيام الجهات بإرسال بيان بالأسماء والكميات المطلوبة للموظفين التابعين لها، سعر الكيلو قائم 65 جنيهًا .

3ـ يتسلم الموظف استمارة يتعهد فيها بخصم المبالغ المطلوب منه شهريًا، وختمها بخاتم الجهة التي يتبعها واعتمادها وتوقيع المسئول بالشركة.

4ـ تعهد من الجهة بإرسال شيك بقيمه القسط المحصل شهرياً من الموظفين التابعين لها إلى الشركات التابعة وهي المجمعات الاستهلاكية.

وكانت وزارة التموين، استعدت لعيد الأضحى المبارك، بتوفير المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، بتخفيضات من 20 إلى 25%، وزيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام العيد.

وكان أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، قال إنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدى بالمخابز، للتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق استخراج 82% للمخابز ومخزون استراتيجي لكل مخبز خلال أيام العيد، وكذلك المستودعات على كافة محافظات الجمهورية بصفة منتظمة خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك والمرور والتفتيش على المخابز والتى تصرف دقيق بلدى مدعم استخراج 82% لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.

وأضاف كمال، في تصريحات سابقة أنه سيتم طرح كميات كبيرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو دون زيادة فى الأسعار، كذلك طرح اللحوم البرازيلى المجمد بـ65 جنيها، ووجه الوزير باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، كما قامت الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين.

كما سيتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغازات البترولية على فتح الشحن أمام المستودعات طبقاً للحصص المقررة من محطات التعبئة الرئيسية واستمرار عمل مجموعات العمل المكلفة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز، كذلك تحديد مسؤول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلى والتجارى بالأسعار المقررة حتى يحصل المواطن على احتياجاته بسهولة ويسر، وكذلك المتابعة والإشراف والرقابة على توافر كل من اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات بالكميات والأوزان والأسعار الرسمية المقررة وكذلك المواد البترولية بمحطات خدمة السيارات بدائرة محافظة القاهرة الكبرى.

كما تسعى وزارة التموين ممثلة فى الشركات التابعة والمجمعات الاستهلاكية للتعاقد على كميات كبيرة من الخراف البلدية الحية لطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات بالمحافظات المختلفة وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.