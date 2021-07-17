رفع درجة الاستعداد بشواطئ الإسكندرية استعدادا لاستقبال الزائرين خلال عيد الأضحى

«الشريف» يأمر تكثيف الرقابة على مدار اليوم لمنع التجاوزات

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية، لاستقبال أهالي وزائري الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددا على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، لتكثيف حملات الرقابة بشواطئ الإسكندرية علي مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية علي المخالفين.

شواطئ الإسكندرية

وشدد المحافظ علي الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد علي الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.

شواطئ الإسكندرية

من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لثكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي.

شواطئ الإسكندرية

لافتاً إلى أن تم إصدار عدة تعليمات مشددة لمستأجري الشواطئ، جاءت علي رأسها حسن استقبال ومعاملة رواد الشواطئ والتنبيه المشدد علي عدم فرض الاكراميات علي الرواد سواء من عمال الشماسي أو عمال نظافة دورات المياه، ومنع تداول الشيشة والمشروبات الكحولية علي شواطئ الإسكندرية، وتسهيل مهمة مفتشى الإدارة المتواجدين بالشواطئ، والتأكيد علي مجانية دورات المياه وغرف خلع الملابس.

شواطئ الإسكندرية



واعتمد جمال رشاد خطط مرور الإدارة العامة للسياحة علي الشواطئ وكافة الكافتيريات والكافيهات الخاضعة لإشراف ورقابة الادارة المركزية للسياحة والمصايف. مع التشديد علي حظر إقامة الحفلات طبقا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء.

شواطئ الإسكندرية

وتهيب محافظة الإسكندرية رواد الشواطئ التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات فور حدوثها وكذلك الالتزام بمواعيد نزول البحر واستخدام أكياس القمامة فى وضع القمامة بها حفاظا علي نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أى مواد بلاستيكية فى الشاطئ وكذلك متابعة نسب إشغال الشواطئ علي الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع خلال أيام العيد.