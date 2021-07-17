رئيس مصيف بلطيم: أسعار «العشش المصيفية» تصل إلى 500 جنيه في الليلة

قال العميد هاني عبد القوي، رئيس مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إن الإقبال حاليا على المصيف كبير بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، ومن المتوقع أن يزداد بكثافة خلال أيام عيد الأضحى، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عبد القوي، لـ"الدستور"، أن نسبة الإشغالات كبيرة ومن المتوقع أن تزيد خلال أيام عيد الأضحى، ومع انتهاء موسم امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

وأوضح رئيس مصيف بلطيم، أنه سوف يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خاصة على الشواطئ، إذ يتم وضع مسافة مناسبة بين المصطافين والتجمعات، وكذلك على الكافيهات والمطاعم بالمدينة.

وتابع: نسعى لتقديم خدمات جيدة لكل رواد المصيف، مع الالتزام بالأسعار المحددة دون إكراميات على الشواطئ، حيث يتم معاقبة وفرض غرامات وعقوبات على المستأجر في حال المخالفة.

وأكد أن المصيف لا يوجد به فنادق وأن رواد المصيف يقيمون فيما يعرف بـ"العشش المصيفية" ويبدأ سعرها من 100 جنيه حتى 500 جنيه في الليلة الواحدة، ويتراوح السعر حسب الموقع والمساحة.

وناشد عبد القوي، المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري في حالة فرض أي رسوم أو إكراميات، وستقوم الإدارة بفرض عقوبات رادعة والاستجابة الفورية للشكوى، مؤكدا أن سيارات وسيلة النقل الداخلي للمصيف قد تم تحديد سعر الأجرة للفرد 3 جنيه فقط، ووضع لافتة إرشادية للسعر المقرر على كل سيارة.

وأشار إلى أن أسعار تأجير الشماسي والكراسي على شواطيء البحر، إذ يصل سعر الشمسية ٢٠ جنيها، فيما سعر الكرسي ١٠ جنيهات، محذرا أنه من يخالف ذلك يرجى التوجة إلى ديوان عام المدينة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وشدد رئيس بلطيم على ضرورة متابعه كافة الأعمال بمناطق المدينة المختلفة واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين، ومداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية، وتسوية التربة الرملية من خلال فرق العمل بجهاز النظافة والمعدات.

