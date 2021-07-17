السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عبدالله الشاهين يضخ 250 مليون جنيه استثمارات جديدة في مصر

رجل الأعمال الكويتي
رجل الأعمال الكويتي عبدالله الشاهين

◄ عبدالله الشاهين: القيادة المصرية استطاعت أن تصنع إنجازات من الأزمات.. وأوثق تجربتي في مصر بكتاب «شاهد على تحيا مصر»


أعلن رجل الأعمال الكويتي عبدالله الشاهين، أول سفير لصندوق تحيا مصر، ضخ 250 مليون جنيه كاستثمارات جديدة بالسوق المصري، من خلال بنك الاستثمار Fep Capital، وذلك كخطوة جديدة في تنمية استثماراته في مصر، مؤكدًا أن السوق المصري مازال الأفضل والأربح بالمنطقة العربية وقارة إفريقيا حيث فاقت بيئة الاستثمار في مصر توقعات الجميع بتخطيها الصعوبات وبفضل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكيمة لملف الاقتصاد وباقي الملفات التي أسهمت في ترسيخ أركان الدولة المصرية وزيادتها قوة وصلابة، وآخرها مشروع تنمية الريف المصري- حياة كريمة- ولا توجد دولة قامت بمثل هذا المشروع أو بها مؤسسة كصندوق تحيا مصر تقيم مشروعات ووحدات سكنية للمواطنين مجاناً.
وأضاف الشاهين أن تجربة مصر الاقتصادية خلال السنوات الست الماضية فريدة وجديرة بالإشادة، فالدولة التي تستطيع أن تتخطى التحديات والتهديدات التي مرت بمصر ليس بالدولة الهينة، ويستطيع أي مستثمر أن يثق بمناخها وبيئتها الاستثمارية.

وقال الشاهين: لم أر في رحلتي الاستثمارية من أمريكا لدول أوروبا لمنطقة الشرق الأوسط والوطن العربي مثلما رأيت في مصر خلال السنوات الست الماضية.. دولة تملك القدرة على تحويل الدفة لصالحها وتصنع من الأزمات إنجازات لتحقيق حضارة جديدة.. حقاً المصريون شعب عظيم وقائدهم زعيم تدين له المنطقة العربية والشرق الأوسط بالفضل لوقف مخططات التفتيت والتشتت، لذلك أشرع الآن في توثيق شهادتي على ما عايشته في مصر خلال العشر السنوات الماضية من خلال كتاب يحمل اسم "شاهد على تحيا مصر".
يذكر أن رجل الأعمال الكويتي عبدالله الشاهين دخل السوق المصري كمستثمر منذ أكثر من 20 سنة، استثمر خلالها في عدة قطاعات صناعية وعقارية وزراعية.

وقال عمر المغاوري، الرئيس التنفيذي لشركة Fep Capital، إن الاقتصاد المصري بات محصناً ضد الصدمات بفضل منظومة الادارة وبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذى نفذته الحكومة خلال الخمس السنوات الماضية، وتشهد بذلك كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية وعلى رأسها البنك الدولي، ففي الوقت الذي عانى فيه اقتصاد الدول الكبرى بسبب جائحة كورونا، حقق الاقتصاد المصري نسبة نمو، وتمكن من تحجيم الآثار السلبية للأزمة، وهذا تأكيد على توافر البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي يسعى لها أي استثمار، وقد نوه تقرير صندوق النقد الدولي الأخير إلى توقعه بارتفاع نسبة النمو في العام المالي المقبل إلى 5.8%، بالإضافة إلى تراجع نسبة البطالة إلى 7.2%، وأي مستثمر لا يريد من بيئة الاستثمار سوى الاستقرار، وهو بالفعل متحقق في مصر بصورة كبيرة ومبشرة. 

عمر المغاوري، الرئيس التنفيذي لشركة Fep Capital


كما أشار إلى اهتمام FEP Capital بالتوجه إلى الاستثمار المباشر في قطاع الصناعات الغذائية بشكل محدد، موضحا جاذبية هذا القطاع لما تحمله مصر من مميزات تنافسية و خبرات متراكمة تجعلها قبلة تصديرية، حيث يبلغ حجم قطاع المواد الغذائية بالتجزئة في مصر حوالى ١٥ مليار دولار في الوقت الذي تتوقع فيه المصادر أن يشهد هذا السوق نموًا بنسبة ١٥ إلى ٢٠٪ في السنوات الخمس المقبلة، هذا وتزيد الصادرات المصرية الغذائية عن ٣ مليارات دولار سنوياً وفقا لأحدث التقارير. 
كما أشار المغاوري إلى زيادة رغبة المستثمرين في الاستثمار في هذا القطاع في مصر، خاصة بعد الإجراءات الرقابية من الدولة بخصوص سلامة الغذاء و رفع كفاءة وجودة المنتج الغذائي المصري.

عبدالله الشاهين صندوق تحيا مصر بنك الاستثمار السوق المصري حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

تبيان آراء طلاب الثانوية حول امتحان الكيمياء: «محتاج حد مذاكر وفاهم»

نشاط الرياح.. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

«معلومات الوزراء»: مصر من أفضل 10 دول تنافسية بمجال مهارات الأعمال في الشرق الأوسط

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

لطلاب «أدبى الثانوية».. أهم الأسئلة المتوقعة بامتحان «الفلسفة والمنطق» غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبدالعزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

المدبح

سوق الجمال في برقاش

صباح الخير علي الشقيانيين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز عددا من الصحفيين الفلسطينيين بالخليل

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس