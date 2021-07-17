طلاب الثانوية: الامتحان يحتاج إلى وقت والكيمياء العضوية صعبة

انتهىت منذ قليل طلاب الثانوية العامة من امتحان الكيمياء، وقال الطالب محمد عبد الرحمن بالصف الثالث الثانوي أن الامتحان سهل ولكنه كالعادة يحتاج إلى وقت أكبر من الثلاث ساعات، بينما يقول الطالب معتز محمد شعبة العلمي أن الكيمياء العضوية هي التى كانت بها بعض الصعوبة مشيرًا خلال تصريحاته لموقع الدستور أنه بالفعل الامتان يحتاج إلى وقت أكبر ولكن فى العموم الامتحان متوازن وليس بالغ الصعوبة.

ويقول الطالب كمال محمود فى تصريح خاص لموقع الدستور: الامتحان جاء من الكتاب المدرسي وجميع الاسئلة متوازنة باستثناء الأجزاء الخاصة بالكيمياء العضوية، مناشدًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بوضع امتحان الفيزياء متوازن أيضًا.

وكان قد أكد عمرو الصيفي معلم الكيمياء أن امتحان الكيمياء اليوم السبت لطلاب الشعبة العلمية كان متوسط المستوى يميل للسهولة عكس توقعات جميع الطلاب، وأضاف فى تصريح خاص لموقع الدستور :" الصراحة الامتحان فرح الطلاب والأسئلة كانت مباشرة".

وناشد عمرو الصيفي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بغلق القنوات التى توجد على التليجرام وتعمل على تداول الأوراق الخاصة بالامتحانات والاجابات عقب بدء اللجان .

وكانت قد كشفت مصادر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الغرفة لم تستقبل حتى الآن من اللجان شكاوى خاصة بامتحان الكيمياء والذي خاضه الطلاب الآن وانتهوا منه فى الساعة الواحدة ظهرًا.

وأكدت المصادر أن الأمور تسير على ما يرام فى اللجان، وأن الامتحان متوازن ومن داخل الكتاب المدرسي، على أن يتم إصدار التقرير اليومي الخاص بالامتحانات بعد إنتهاء اللجان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه جارى تتبع مصدر نشر أوراق الامتحان على مواقع السوشيال ميديا بعد بدء اللجان بدقائق، مؤكدة الوزارة خلال بيان صحفى لها أن هذا غش ويطبق على فاعله قانون العقوبات ولا تهاون فى ذلك ، وسوف ينشر اسمه فى قائمة الغشاشين التى تقوم وزارة التربية والتعليم بنشرها كل يوم خلال امتحانات الثانوية العامة.

يؤدي اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021 طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "الكيمياء" بإجمالي عدد 393 ألف و 883 طالب/طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالي 225 طالب/طالبة.

وتؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة قبل بدء الامتحان لمادة الكيمياء ليس له علاقة نهائيًا بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.