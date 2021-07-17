السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة

طلاب
طلاب

انتهي منذ قليل ، امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، على مستوى الجمهورية وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حيث بلغ إجمالي الطلاب المؤدين للامتحان اليوم السبت عدد 393 ألف و883 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالب و طالبة ، حيث بدأ الامتحان في الساعة العاشرة صباحا وانتهي في الواحدة ظهرا.

وكان بعد مرور 25 دقيقة من بدء اللجان الامتحانية ، تداولت بعض صفحات السوشيال ميديا بـ"تليجرام"، امتحان مادة الكيمياء  لطلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية"، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه حاليا الطلاب الآن داخل اللجان الامتحانية في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة  للعام الدراسي الحالي.

وكشف مصدر مسؤل بغرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم ، تمكن فريق الغش الالكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، كما تمكن من ضبط قرابة 9 حالات غش الكترونى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.

يذكر أن أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام  في تصريح خاص، أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هي طبقا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، ليس لها علاقة بقرار مد إجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتي24 يوليو.

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات، إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعدها دون تغيير، وأن موعد امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الادبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الاضحي للطلاب بداية من 19 يوليو وحتي23 يوليو، بينما يستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم باداء امتحان  الفيزياء يوم السبت الموافق 24 يوليو سيجرى في موعده، كما يستأنف طلاب الشعبة الادبية امتحاناتهم يوم الاحد 25 يوليو باداء مادة التاريخ .

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