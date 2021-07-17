السبت 17 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: 16 مكتب بريد يعملون السبت تسهيلًا علي المواطنين

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تشغيل 16 مكتب بريد يوم السبت الموافق 17 يوليو 2021 علي أن تستكمل مكاتب البريد عملها يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 تسهيلًا علي المواطنين ومنعًا للتزاحم خاصة قبيل أيام عيد الأضحي المبارك.

وأوضح اللواء عصام سعد إنه إختيار مكتب بريد محطة أسيوط وخزان أسيوط وصدفًا الفرعي وقرشية ديروط وأبوتيج البلد والغنايم الفرعي ومنفلوط فرعي والقوصية فرعي والشامية وكوم أبو شيل وأسيوط الجديدة والعقال البحري ونادي القضاة ونزلة عبد اللاه والمركز التكنولوجي بأسيوط الجديدة للعمل يوم السبت.

وأضاف محافظ أسيوط إلي أن جميع المكاتب تعمل غدًا الأحد تسهيلًا على المواطنين ومنعا للتزاحم.

وأشار محافظ أسيوط أن هذا يأتي للتسهيل علي المواطنين وتقديم كافة الخدمات البريدية اللازمة لهم لعدم تعطل المواطنين قبل أيام عيد الأضحي المبارك.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745 ).

مكاتب البريد
مكاتب البريد
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