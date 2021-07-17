استعدادات قصوى بمياه أسيوط لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك بجميع مناطق الشركة على مستوى المحافظة.

وأوضحت الشركة أن هذا يبدأ من توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الماء وعدم إهدارها فى أعمال التنظيف أو غسيل السجاد وغيرها بصورة مبالغ فيها وتوعية الجزارين بعدم إلقاء مخلفات الاضحية فى غرف الصرف الصحى الأمر الذى يعود بالسلب على مستوى الآداء الخدمى لأن ذلك يتسبب فى حدوث انسدادات وطفوحات او انقطاعات وهذا يتعارض مع رسالة ورؤية الشركة الهادفة للارتقاء بمؤشرات الخدمة المقدمة.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة استعدت بكافة معداتها لمواجهة أى طفوحات أول انفجارات طارئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك تحسباً لوجود أى انسداد مفاجئ فى خطوط الصرف الصحى فضلاً عن مواصلة تنفيذ خطة التطهير الدورية والخطة الاستثنائية المنفذة لغرف ومطابق الصرف الصحى تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن الشركة عمدت إلى تشكيل غرفة طوارىء بكل المناطق لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125 وسرعة حلها بصورة نهائية، والمتابعة المستمرة من فريق الطوارىء وفريق الصيانة المتخصص لمتابعة المشكلات المتعلقة بظهور طفوحات بالشوارع أو أى شكوى تخص توعية المياه وجودتها.

وأشار أيضاً إلى تواجد الكيميائين بمعامل الشركة للقيام برفع عينات من الشبكات وطرود المحطات فور وجود أى شكوى تخص جودة المياه ، مع جاهزية سيارات المعمل المتنقلة لزوم سحب العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية للتحقق من سلامة المياه وجودتها.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745 ) .

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