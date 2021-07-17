تامر حسني يحقق 860 ألف في إيرادات شباك التذاكر بفيلم «مش أنا»

حقق فيلم" مش أنا" للنجم تامر حسني أمس ايرادات وصلت لـ 860 ألف جنيه ليصبح مجموع ايراداته 25 مليون و970 ألف جنيه.

واحتل النجم تامر حسني المركز الأول لموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بفيديو كليب أغنيته الجديدة “بحبك” من أحداث فيلمه السينمائي الجديد “مش أنا” وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد أزمته الشهيرة مع الفنان حلا شيحه.

ومازال فيديو كليب أغنية “بحبك” في تزايد مستمر لنسب المشاهدات خاصة بعد اشتعال الأزمة بين تامر حسني وحلا شيحه أمس الخميس حيث تخطت الأغنية 5 ملايين مشاهدة والتي زادت بمعدل مليون مشاهدة منذ أمس وحتى الآن.

أغنية “بحبك” قدمت ضمن أحداث فيلمه الجديد "مش أنا" والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي الذي ينافس به في الصيف وعيد الأضحى، وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد محسن، والملحن محمد سراج، والموزع الموسيقي توما.

تفاصيل أزمة حلا شيحة مع تامر حسني

كانت الفنانة حلا شيحة، قد هاجمت صناع فيلم "مش أنا"، بمجرد طرح أغنية "بحبك"، للنجم تامر حسنى، والتي حققت نجاحا كبيرا بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت شيحة عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، معلقة على المشاهد المتفرقة التى تجمعها بالنجم تامر حسنى: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجأت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكد لي أنه هيحترم رغبتي".

قصة وأبطال فيلم مش أنا

وتدور أحداث فيلم مش أنا حول إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني في شخصية "حسن" بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، وتشهد أحداث الفيلم ارتباطًا كبيرًا بينهما، وحرصًا ملحوظًا منه على الجلوس معها أطول وقت ممكن، ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدوانى.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذي يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.