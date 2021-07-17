بيلّاروسيا تسجل 1021 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم السبت، 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 433 ألفًا و409 حالات.

وأفادت وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية - نقلًا عن وزارة الصحة - بأن عدد المتعافين بلغ حاليًا 427 ألفًا و25 مريضًا، عقب تسجيل 1118 حالة تعاف جديدة على مدى يوم أمس.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3316 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأجرت بيلاروسيا على مدى يوم أمس 17 ألفًا و765 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 7 ملايين و72 ألفًا و346 اختبارا على مستوى البلاد.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.