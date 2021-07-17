السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«إفريقية الشيوخ» تثمن دور الأزهر والكنيسة في القارة السمراء

عفت السادات
عفت السادات

أشاد الدكتور عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطى، بالاتفاق الذى تم بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس بالتعاون بين الأزهر والكنيسة لإطلاق حملات توعوية وتثقيفية تستهدف رفع الوعي لدى أبناء الوطن جميعًا وخصوصًا الأطفال والشباب وإعادة المجال التربوي إلى مساره الصحيح وحماية المجتمع من الأفكار التي لا تناسب طبيعة المجتمع المصري والشرقي دينيًّا وأخلاقيًّا ورفض أي ثقافات أو ممارسات شاذة لا يقبلها الدين ولا العرف ولا النفس البشرية السوية.

 وقال "السادات" فى بيان اليوم، إن مؤسستى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية تحظيان باهتمام واحترام كبيرين داخل مختلف الدول الافريقية للثقة الكبيرة من جميع شعوب القارة السمراء فى هاتين المؤسستين المصريين رفيعتا المقام والمستوى مثمناً دورهما الكبير داخل دول القارة السمراء .

وناشد السادات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكثيف تواجدهما داخل مختلف الدول الإفريقية بإطلاق حملات وقوافل توعوية لرفع الوعى وحماية المجتمع الإفريقى من الأفكار التكفيرية والإرهابية ونشر صحيح الدين، مؤكداً أن المؤسستين لهما تأثيرهما الكبير داخل الدول الإفريقية .

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجمع من علماء الأزهر قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له من قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمقر مشيخة الأزهر.

الدكتور عفت السادات لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية مجلس الشيوخ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف البابا تواضروس

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