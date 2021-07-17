«تداول العملات» كتاب جديد لمحمد شاهين لكشف عالم «البيزنس الرقمي»

أصدر الكاتب محمد شاهين كتابه الجديد تحت عنوان "تداول العملات" كأول إصدار بعد انتهاء الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويشمل الكتاب الذي ينتمي للصفة التعليمية، شرحا وافيا لكيفية تداول العملات الإلكترونية ومنها البيتكوين، خاصة للمبتدئين في عالم العملات الرقمية.

كما يشمل الكتاب شرح أوسع لكيفية تحول العالم إلى العملة الرقمية وما هي أوجه استفادة الدول من هذا التحول الجديد.

كما يشرح كيفية الاهتمام بتقنية اللامركزية، ورؤية الاحتمالات العديدة لكيفية قيام هذه التكنولوجيا بإحداث ثورة في طريقة عيشنا، وكيف يمكننا إدارة عالم أفضل.

يذكر أن الدكتور محمد شاهين كاتب وأكاديمي أردني، أستاذ الأدب الإنجليزي في الجامعة الأردنية منذ عام 1985، وصدر له العديد من الكتب باللغة العربية والإنجليزية، وهو رئيس تحرير المجلة الثقافية الصادرة عن الجامعة الأردنية ورئيس تحرير مجلة «مؤتة» للأبحاث، وشارك في ملتقى القاهرة الدولي الخامس للإبداع الروائي وتم تكريمه من قبل وزير الثقافة المصري فاروق حسني، وكان أحد أعضاء لجنة تحكيم ملتقى القاهرة الدولى الثالث للشعر العربي عام 2013، وحاز على عدة جوائز وتم تكريمه عدة مرات.

وكان قد منصب مساعد رئيس الجامعة الأردنية لمدة سنتين من سنة 1978 حتى 1980، ومنصب نائب رئيس جامعة مؤتة لمدة أربع سنوات من 1998 حتى 2002. كما عمل مستشاراً في وزارة التعليم العالي في الأردن في منتصف الثمانينيات (1985-1989).

ودرس شاهين الأدب الإنجليزي في جامعة عين شمس في مصر وتخرج فيها في العام 1962, وكان قبل ذلك قد تخرج في دار المعلمين وعمل مدرساً في مدرسة بيت فجار الإعدادية. بعد أن حصل شاهين على الليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة عين شمس، عاد إلى فلسطين ليدرس في مدرسة الهاشمية الثانوية. ثم ارتحل في بعثة للحصول على درجة الماجستير من جامعة كلورادو في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في العام 1964، وبعد أن حصل على الماجستير رجع مرة أخرى إلى فلسطين وعمل مدرساً في دار المعلمين. ثم توجه إلى بريطانيا للحصول على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة كامبردج في بريطانيا وتم له ذلك في العام 1974. وهو رئيس تحرير المجلة الثقافية الصادرة عن الجامعة الأردنية.