السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

علي جمعة: دار الإفتاء لديها الكثير من المشروعات لإثراء الحقل الإفتائي في الداخل والخارج

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

أشاد الدكتور علي جمعة -رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف- بموضوع  مؤتمر دار الإفتاء العالمي، الذي ينعقد يومَي 2 و3 أغسطس  المقبل تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون».

وقال رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، في بيان له اليوم: إن المؤتمر يُمثل إجراءً فاعلًا وكاشفًا عن أهمية التقنية الرقمية في العملية الإفتائية؛ موضحًا أن إدخال المؤسسات الإفتائية في العصر الرقمي وتحديات تطبيق الرقمنة داخلها، وكيفية الاستفادة بالتقنيات الحديثة في إقامة جسور التعاون بين هذه المؤسسات أصبح أمرًا مطلوبًا بشكل عاجل في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات كافة.

وأضاف جمعة أن الحديث عن الإفتاء الجماعي رؤية غير واضحة المعالم لن تتحقق إلا بالاستفادة بالتقنيات الرقمية الحديثة في ذلك، باعتبارها عصب التطور الحديث الساري في جميع المجالات والعلوم والفنون المعاصرة، خاصة وقت الجوائح والأزمات، آخرها أزمة "كورونا" التي لفتت أنظارنا جميعًا إلى أهمية التحول الرقمي والتطور التكنولوجي وأهميته في حياتنا اليومية.

وأشار جمعة إلى أهمية تطوير البنية التكنولوجية لدُور الإفتاء في العالم، وضرورة الاتفاق على آليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية لديها الكثير من المشروعات التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.

وتعقد دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤتمرها السنوي السادس تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون» في الثاني والثالث من شهر أغسطس المقبل، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من 85 دولة، يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر إزاحة الستار عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج، وتستشرف بها الدار والأمانة ما هو منتظر منها في المستقبل من خطط طَموح ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية، وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني، فضلًا عن عرض مجموعة من الأبحاث المواكبة لمقتضيات العمل الدينيِّ

الدكتور على جمعة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية مؤتمر الإفتاء دار الافتاء شوقي علام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

وسط إجراءات احترازية.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مكة المكرمة

«معلومات الوزراء»: مصر من أفضل 10 دول تنافسية بمجال مهارات الأعمال في الشرق الأوسط

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 17 يوليو 2021

«جبالى» مهنئًا الرئيس «السيسى» بعيد الأضحى: نصرت شعبك فوقف الله معك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

المدبح

سوق الجمال في برقاش

صباح الخير علي الشقيانيين

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري