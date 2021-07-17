«وول ستريت جورنال» تشيد بإسقاط السعودية شرط «المحارم» للنساء بفريضة الحج

أشادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بقرار المملكة العربية السعودية بانهاء وجود محرم للمرأة كشرط لأدائها فريضة الحج، واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب خطوات أخرى اتخذتها المملكة العربية السعودية لتوسيع حقوق المرأة.

وقالت الصحيفة إن قرار إسقاط شرط المحارم هو أحدث خطوة في السنوات الأخيرة من قبل المملكة العربية السعودية لتخفيف بعض القيود المفروضة على النساء ، وخاصة المواطنات السعوديات.

وفي عام 2019، بدأت المملكة العربية السعودية بالسماح للنساء فوق 21 عامًا بالسفر إلى الخارج دون إذن ولي الأمر الذكر، كما رفعت الحكومة في وقت سابق الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة.

وتابعت وول ستريت جورنال: أن التقدم الذي أحرزته المرأة في السعودية لم يتبع مسارًا سلسًا، وعلى الرغم من أن الحكومة قد خففت بعض القوانين ، إلا أنها واجهت معارضة من بعض افراد المجتمع.

وفي سياق متصل، استقبلت مكة المكرمة صباح اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية التنفيذ، طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج هذا العام.

وسيتم استقبال ضيوف الرحمن عبر 4 مراكز "النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا"، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

كما سيتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6000 حاج كل ثلاث ساعات، وتبدأ المرحلة الأولى السبت السابع من ذي الحجة في تمام الساعة 6:00 صباحًا، وتستمر إلى يوم 8 ذي الحجة الساعة 9:00 صباحًا.

وجاء في خطة وزارة الحج والعمرة السعودية أن نقطة تجمع واستقبال الحجاج في الزايدي، ثم يتوجهون إلى الحرم وينزلون في ساحة الشبيكة، في حين ينطلق الحجاج من نقطة تجمع النوارية وينزلون بالقرب من الحرم المكي في محطة وقف الملك عبدالعزيز، أما المركز الثالث فهو مركز "الشرائع" ومن خلاله يتم استقبال الحجاج القادمين من شمال وشرق مكة، وإيصالهم إلى محطة أجياد الصافي، وكذلك نقطة تجمع واستقبال الحجاج في "النسيم" يتم إيصالهم إلى محطة أجياد الصافي، عبر مسارات محددة وواضحة.