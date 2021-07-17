ارتفاع إصابات كورونا في أرمينيا إلى 227 ألفًا و298 حالة

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم السبت، تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 227 ألفًا و298 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة حسبما أوردت وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن 114 شخصا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 218 ألفًا و242 حالة.

وتم تسجيل حالة وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا لتبلغ حصيلة الوفيات 4 آلاف و559 وفاة بينما بلغ عدد الحالات النشطة 3386 حالة.

كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 189.41 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و238200.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر2019.

عدد قياسي في وفيات تونس

ذكرت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، أنها سجلت 205 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك في أكبر عدد للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.

وسجلت الوزارة 6787 إصابة جديدة بالفيروس مما يثير مخاوف بشأن قدرة البلاد على محاربة الجائحة في ظل امتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين، فيما تعاني حملة التحصين باللقاحات من بطء شديد.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في أفريقيا والدول العربية.

وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 530 ألفاً، بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200.

وتصف السلطات الصحية التونسية الموقف بأنه "كارثي".

رقم قياسي للإصابات اليومية بتايلاند

سجلت تايلاند، السبت، عدداً قياسياً جديداً في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 10082، فضلاً عن 141 وفاة وذلك في وقت تدرس فيه السلطات تشديد إجراءات مكافحة الفيروس لاحتواء الارتفاع الكبير للإصابات في أحدث موجة للجائحة تجتاح البلاد منذ أبريل.

وذكرت قوة المهام المعنية بمكافحة مرض "كوفيد-19" أن العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد بلغ 391989، في حين وصل عدد الوفيات إلى 3240.