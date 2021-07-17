أولياء أمور طلاب «عملي الثانوية»: أولادنا «مناموش» بسبب الكيمياء

حالة من القلق سيطرت على عدد من أهالي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي بمحيط مدارس منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، خلال تأدية امتحان مادة الكيمياء.

وقالت غادة محمد، ولي أمر، إن مادة الكيمياء من أكثر المواد العلمية تعقيدا والتي يخشى منها الطلاب وذويهم لما تحمله من معادلات ورموز وغيره.

وأضافت داليا، إحدى أولياء الأمور، أن ابنتها عزفت عن النوم خلال الأيام الماضية بسبب خوفها من امتحان مادة الكيمياء، لافتة إلى أنه بمجرد الانتهاء من امتحان مادة الكيمياء والفيزياء سوف يرفع الضغط على الأهالي والطلاب.

وأوضحت ميادة عبدالعاطي، ولي أمر، أن هناك حالة من الرهبة والخوف سيطرت على الطلاب خلال ساعات الدخول وهو ما أثر على الأهالي وجعلهم يعيشون ساعات الانتظار في قلق وخوف.

وبدأ طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة التوافد على اللجان الامتحانية، استعدادا لأداء امتحان الكيمياء.

ويؤدي 393 ألف و883 طالبا وطالبة امتحان "الكيمياء" اليوم، على أن يؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالب وطالبة.

وتبدأ اللجان في التاسعة صباحا، في اتباع الإجراءات الاحترازية وإجراءات تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية، وكذا فحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب، والتفتيش عن الهاتف المحمول وتعقيم الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، شدد على أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هي طبقا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، وليس لها علاقة بقرار مد إجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو.

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات، إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعده دون تغيير، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحي للطلاب بداية من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، ويستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بآداء امتحان الفيزياء السبت 24 يوليو، كما يستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم الأحد 25 يوليو بآداء مادة التاريخ.

أولياء أمور طلاب