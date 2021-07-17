السبت 17 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

25 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 25 ألفًا و116 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 5 ملايين و933 ألفا و115 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" اليوم السبت أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى تسجيل 787 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 147 ألفا و655 شخصًا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 4561 إصابة و102 وفاة، تليها مناطق ضواحي موسكو بــ 2541 إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورج 1957 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحًا أن 21 ألفًا و437 شخصًا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 5 ملايين و322 ألفا و345 شخصا.

 

كورونا حول العالم

 

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 189.41 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و238200.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

كورونا حول العالم

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