أوقاف الإسماعيلية تكشف استعداداتها لصلاة عيد الأضحى

أعلن الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، مع التأكيد على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن وزارة الأوقاف قررت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة، من خلال عدد من الضوابط، أهمها أن صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، مع عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، والتأكيد على ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي.

بالإضافة إلى مراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، كما لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، كما تم التأكيد أن لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

وفي سياق متصل أعلن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أن المساجد ستشهد إقامة صلاة عيد الأضحى 2021، مؤكّدا أنه سيتم السماح بالصلاة في المساجد الكبرى فقط، محذراً من فتح الزوايا والمصليات ومصليات السيدات.

وأكدت وزارة الأوقاف، ضرورة الالتزام بـ15 شرطا، لفتح المساجد وأداء الصلوات بها، بما في ذلك صلاة عيد الأضحى 2021، والتي تأتي في مقدمتها ارتداء الكمامة إجباريا للمصلين والعاملين.

وطالبت الوزارة المصلين باصطحاب المصلی الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار غلق دورات المياه.