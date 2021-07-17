السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أوقاف الإسماعيلية تكشف استعداداتها لصلاة عيد الأضحى

صلاة العيد
صلاة العيد

أعلن الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، مع التأكيد على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن وزارة الأوقاف قررت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد الكبرى التي يقام بها صلاة الجمعة، من خلال عدد من الضوابط، أهمها أن صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، مع عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، والتأكيد على ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي.

بالإضافة إلى مراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، كما لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، كما تم التأكيد أن لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

وفي سياق متصل أعلن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أن المساجد ستشهد إقامة صلاة عيد الأضحى 2021، مؤكّدا أنه سيتم السماح بالصلاة في المساجد الكبرى فقط، محذراً من فتح الزوايا والمصليات ومصليات السيدات.

وأكدت وزارة الأوقاف، ضرورة الالتزام بـ15 شرطا، لفتح المساجد وأداء الصلوات بها، بما في ذلك صلاة عيد الأضحى 2021، والتي تأتي في مقدمتها ارتداء الكمامة إجباريا للمصلين والعاملين.

وطالبت الوزارة المصلين باصطحاب المصلی الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار غلق دورات المياه.

اخبار أوقاف الإسماعيلية أوقاف الإسماعيلية مديرية أوقاف الإسماعيلية عيد الأضحى إجازة عيد الأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 17 يوليو 2021

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 17-7-2021

رئيس الوزراء يستعرض تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

القبض على الموظف المتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم بدار أيتام فى المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري