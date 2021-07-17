التصريح بدفن جثماني شقيقين غرقا سويا في نهر النيل بجزيرة الدهب

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بدفن جثتي شقيقين لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل في الجيزة.

وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة والتي كشفت عدم وجود شبهة جنائية وأن الشقيقان نزلا للاستحمام نتيجة ارتفاع حرارة الجو الا انه ولعدم اجادتهما السباحة جرفتهما المياه معا ولقيا مصرعهما غرقا.

كان لقى شاب وشقيقه مصرعهما غرقا في نهر النيل بمنطقة جزيرة الدهب في الجيزة، حيث تجري قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثتيهما.

انتشال جثث شقيقان غرقا اثناء الإستحمام في مياه جزيرة الذهب

تلقت غرفة النجدة بلاغا من أهالي جزيرة الذهب بدائرة قسم الجيزة بتعرض شقيقين للغرق بنهر النيل، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة لفحص ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلي أن شاب وشقيقه الطفل نزلا للاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادتهما السباحة جرفهما التيار ولقيا مصرعهما غرقا.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري، عقب عملية البحث عن الجثتين في انتشالهما من نهر النيل من خلال تمشيط رجال الإنقاذ النهري للمسطح المائي بجانب قوات الضفادع البشرية لمسح قاع النيل.

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت نجحت قوات الانقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة طالب بعد 48 ساعة من غرقه في نهر النيل باطفيح.

كانت تلقت غرفة النجدة ، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في أطفيح جنوب الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن طالب جامعي اختل توازنه وسقط فى نهر النيل، مما أسفر عن غرقه، لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة في الجيزة التحقيق.

وعقب مرور 48 ساعة من البحث والاستعانة برجال الضفادع البشرية ولانشات الانقاذ النهري في الجيزة لمسح المسطح المائي تم انتشال جثة الطالب وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة التصريح بدفن طالب جامعي غرق بنهر النيل في أطفيح، بعد بيان الصفة التشريحية، كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.