السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

«الفلاحين» تحذر من التعدي عل الأرض الزراعية خلال عيد الأضحى

التعدي على الأراضي
التعدي على الأراضي الزراعية

حذر  حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، من خطورة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتأثيرها الخطير على الأمن الغذائي المصري، لافتا إلى أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية جريمة تتكرر أيام الإجازات الرسمية وتهدد الأمن الغذائي المصري للأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف أبوصدام، أن التعدي على الأراضي الزراعية جريمة تتطلب مواجهتها تكاتف الجميع، مشيرا إلى أن عدد حالات التعديات على آلرقعة الزراعية منذ عام 2011 وحتى الآن زاد عن مليون و990 ألف حاله طبقا لتقارير الإدارة المركزيه لحماية الأراضي  بمساحة تقارب الـ100 ألف فدان وتكثر هذه التعديات في أيام الإجازات الرسمية والأعياد.

وتابع، أن القانون يمنع التعدي على الرقعة الزراعية بأية صورة سواء بإقامة مباني أو منشآت أو اتخاذ أية إجراء في تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان عليها، أو الشروع في ذلك، او إقامة قمائن طوب أو مصانع أو تبوير الأرض الزراعية بتركها دون زراعة لمدة عام إذا توافرت كافة المقومات لزراعتها أو ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تبوير الأرض الزراعية أو تجريفها بنقل تربتها لاستعمالها في أي غرض غير الزراعة، وتتراوح العقوبة في هذه الحالات ما بين الغرامة والحبس للمتسبب سواء مالك الأرض أو من ينوب عنه أو المستأجر طبقا لقانون الزراعة وتعديلاته، كما يتم إزالة المخالفة على نفقة المخالف، محذرا كل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعيه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

الفلاحين تحذر التعدي على الرقعة الزراعية عيد الأضحى

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