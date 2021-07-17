أفكار ديكور لغرفة النوم تجدد طاقة المكان في العيد

أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك بأوقاته التي تسعد كل أفراد الأسرة؛ وتعد غرفة النوم أهم الأماكن التي يجب الاهتمام بها بشكل كبير خاصة في العيد.

ويلعب تزيين غرفة النوم دورًا كبيرًا في نقل البهجة والشعور بسعادة العيد لدى المتزوجين، وذلك من خلال إضافة لمسات بسيطة في ديكورات غرفتك. وبحسب موقع «digsdigs» نقدم مجموعة من الأفكار التي يمكن من خلالها تزيين غرفة النوم الخاصة بيكي خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

تزيين باب غرفة النوم

يمكنك منح غرفتك أجواء العيد من الداخل وذلك من خلال تزيين باب الغرفة باستخدام طوق من الورد بأنواع وألوان مختلفة، مع تعليق خروف في منتصف الطوق، أو تعليق عبارة أهلا بالعيد بأشكال مختلفة.

وضع أول حروف لكي أنتي وشريك

يمكنك شراء أول حروف لكي أنتي وشريك من الزهور بالألوان المختلفة، ووضعه في غرفتك في المكان المفضل.

بالونات الهيليوم الحروف

يمكنك وضع بالونات الهيليوم بالحروف الخاصة بكما مع اختيار الألوان التي تفضلونها لتعطي بهجه وسعادة.

شموع ملوتة

يمكن أيضا شراء الشموع الملونة ذات الرائحة الفواحة، وهي تعطي مظهر جمال مع ديكور غرفتك.

تزيين الحائط

لا شك أن حوائط غرفتك دائمًا بحاجة إلى إضافة لمسة جديدة، والعيد هو الوقت الأنسب لذلك من خلال تعليق مجسمات صغيرة على شكل خروف أو الزينة الملونة مع عبارات عيد مبارك.

تزيين الوسائد والمفارش:

في غرفة النوم يمكن استخدام المفروشات المطبوع عليها عبارات أو نقوش متعلقة باحتفالات عيد الأضحى، لتعطي طابع العيد.

دمية الخروف

أبسط وسيلة لتزيين ديكورات غرفتك ، وإضفاء الأجواء الاحتفال بـ«عيد الأضحى» عليها هي اقتناء دمية على شكل خروف، مع وضعها في مكان بارز ومناسب في الغرفة.

تغيير وضعية الغرفة

يمكن تغيير وضعية الأساس في غرفة النوم، إذ يعطي شعورا بالاختلاف والتجديد، ويغير طاقة المكان للأفضل.

تغيير السجاد

يمكنك استبدال السجاد القديم بالغرفة بسجاد جديد كنوع من التغيير، ليعطي بهجة خلال أيام العيد.