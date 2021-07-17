السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تدعم إفريقيا.. تفاصيل 4 مشروعات مصرية فى الكونغو الديمقراطية

وزير الرى فى الكونغو
وزير الرى فى الكونغو

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، إن مشروعات التعاون الثنائى في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الإفريقية تعتبر نموذجًا  ناجحًا للتعاون بين مصر وأشقائها.

وأضاف عبدالعاطي، أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لأشقائها الأفارقة، من خلال العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية.

يأتى ذلك فيما تم عقد جلسة مباحثات رسمية بين وزيري الري بحضور السفير المصري بالكونغو الديمقراطية واللجنة الفنية المشتركة من الجانبين، حيث تم استعراض موقف أنشطة مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الموارد المائية والري والاتفاق على الخطوات المستقبلية لكافة المشروعات. 
 

حفر الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية 

واستعرض اللقاء تنفيذ عدة مشروعات فى إطار التعاون الثنائي المشترك، تشمل أنشطة حفر الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب في المناطق البعيدة عن مصادر المياه، ومشروع إعداد دراسة جدوى لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومشروع تبادل الخبرات في مجال نظم الري، بالإضافة إلى مشروع التدريب وبناء القدرات لرفع القدرات الفنية للكوادر الكونغولية فى مجال الموارد المائية. 

يأتى ذلك فيما تم افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، أمس الجمعة في احتفالية كبيرة أظهرت عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، بجانب تأكيد رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في كافة المجالات.

 كما قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وإنشاء المزارع السمكية والمراسى النهرية.

مصر تعاون الرى مشروعات مياه الشرب الكونغو الديمقراطية

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