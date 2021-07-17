تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 17-7-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت الموافق 17-7-2021، نهارا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى - حار رطب على السواحل الشمالية - شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حالة الطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 26

الاسكندرية 33 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 23

مطروح 31 22

السلوم 32 23

سيوة 38 23

بورسعيد 34 25

دمياط 34 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الاسماعيلية 39 25

السويس 39 25

العريش 35 25

رفح 35 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 20

نويبع 40 28

طابا 37 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 41 28

الغردقة 40 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 39 24

بنى سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

ادفو 44 28

أبوسمبل 43 28

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 38 27

ابو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28.