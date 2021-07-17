محمود عبدالشكور يوقع كتابه «سيرة سينمائية» بدار ريشة

تُنظم دار ريشة للنشر والتوزيع٬ في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ حفل توقيع وإطلاق أحدث إصدراتها٬ كتاب "داود عبد السيد.. سيرة سينمائية"٬ للكاتب والناقد الفني محمود عبد الشكور٬ وذلك بمقر المركز الكاثوليكي للسينما 2 شارع بنك مصر - متفرع من شارع محمد فريد وسط البلد - القاهرة.

يأتي ذلك في حضور المخرج الكبير داود عبد السيد٬ ومؤلف الكتاب الناقد الكبير محمود عبدالشكور٬ والناشر حسين عثمان رئيس مجلس إدارة دار ريشة للنشر والتوزيع٬ ويدير النقاش الناقد السينمائي رامي عبد الرازق.

وكتاب "داوود عبد السيد..سيرة سينمائية"٬ يتناول والواقع في 300 صفحة من القطع الوسط٬ ويتناول فيه محمود عبد الشكور مفاتيح عالم المخرج الكبير داود عبد السيد وأسئلته، والأفكار المحورية التي يعبر عنها، وملامح مشروع "داود" السينمائي كما ظهرت في أفلامه، مع تحليل تفصيلي وشامل لكل أعماله، تسجيلية وروائية، وملف كامل بصور نادرة عن كواليس تصوير هذه الأفلام.

محور الرؤية والكتاب أيضًا، في فكرة تحطيم أغلال الإنسان، سواء تلك التي تفرضها عليه ظروفه وبيئته، أو تلك التي يفرضها هو على نفسه، وفي تيمات العجز والقدرة، والمراقبة والتورط، التي تقدم هذه الأفلام تنويعات مدهشة حولها.

وداود عبد السيد هو أحد أهم الأسماء التي مرت على صناعة السينما في مصر والعالم العربي، ومن أكثرها أثرًا رغم عدم غزارة أعماله.

بدأ حياته العملية كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين، "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، "أوهام الحب" لممدوح شكري، قبل أن يقرر العمل على أسئلته الإنسانية الخاصة ويصنع أفلاما تسجيلية اجتماعية؛ أهمها "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم"، "العمل في الحقل"، "عن الناس والأنبياء والفنانين"، ليمضي في مشواره الأكثر اتساعًا عبر عدد من الأفلام الطويلة التي كان مؤلفًا ومخرجًا لأغلبها لتجمع بين النجاح النخبوي والجماهيري بشكل لافت في معادلة لا تتحقق كثيرًا، وأهدى المتفرج المصري والعربي أفلام من قبيل: الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، أرض الأحلام، الكيت كات، سارق الفرح، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، ورسائل البحر.

يشار إلى أن محمود عبد الشكور٬ ناقد فني وأدبي٬ وكاتب صحفي٬ صدر له العديد من الكتب٬ نذكر من بينها: "وجوه لا تنسي.. بروتريهات عن مشخصاتية مصر" عن دار الشروق 2016، كتاب "أقنعة السرد: مقالات نقدية عن روايات مصرية وعربية وعالمية" عن الدار المصرية اللبنانية 2016 ، كتاب "كنت صبيًا في السبعينيات" عن دار الكرمة 2015، كتاب "كنت شابًا في الثمانينيات" عن دار الكرمة 2020، كتاب "ذاكرة الظلال والمرايا ..دراسات في أدب محمد ناجي" عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة 2017، كتاب "سينمانيًا.. الولع بالأفلام ورؤية مختلفة لقراءتها" عن دار الشروق 2016، كتاب "يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف"، وغيرها من الكتب.