السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة.. عبدالرحيم كمال يوقع ويناقش روايته «أبناء حورة» فى مكتبة ديوان

السيناريست عبدالرحيم
السيناريست عبدالرحيم كمال

تستضيف مكتبة ديوان فرع مصر الجديدة بمقرها الكائن في 105 شارع أبو بكر الصديق٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ حفل توقيع ومناقشة وإطلاق٬ أحدث إبداعات الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال٬ رواية "أبناء حورة"٬ والصادرة حديثا عن دار الكرمة للنشر.

 

وبحسب الناشر عن الرواية: هناك خيال عاقل، وخيال مجنون، وخيال يُحلِّق بين العالمين ليجمع الدهشة من كليهما، وإلى النوع الأخير تنتمي رواية عبد الرحيم كمال الجديدة «أبناء حورة».

 

وعن روايته «أبناء حورة» يقول عبد الرحيم كمال: استلزمت ما يقارب من العام ونصف العام من الكتابة، ومنذ أول سطر فى الرواية قررت أن أكتب ما أحبه كقارئ، الذى استحوذ على تفكيرى منذ زمن، لم أهتم بنوع الرواية أو شكلها أو حجمها أو أى شىء آخر، ولأننى أحب الأساطير والخيال والتراث جدًا، ومع العزلة التى فرضتها علينا جائحة كورونا، وجدتنى وحيدًا فى منزلى مستأنسًا بالشجر والطيور، فقررت أن أكتب هذه القصة، وأن أضع فى الرواية طفولتى وأحلامى الصغيرة.

 

ومما جاء في رواية «أبناء حورة» نقرأ: «وإذا به يجد نفسه في غرفة بلا سطح، داخلها إوَزَّة بيضاء شديدة الجمال، كان هو وهي فقط في تلك الحجرة المشمسة، ولما أقبل نحوها مسرعًا بسكينه الحاد لم تجرِ، بل ظلت ساكنة حتى أمسك بها واحتضنها، وقبل أن يمرر سكينه على رقبتها همست بمنقارها: أحبك يا طاهر».

 

عرف الجمهور الواسع عبدالرحيم كمال بوصفه كاتبًا لأشهر المسلسلات التلفزيونية، مثل: «الخواجة عبد القادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام»، لكن «أبناء حورة» تنتمي إلى الوجه الآخر لهذا المبدع الكبير؛ وجه الأديب الروائي الذي يأخذ فن الحكي إلى عوالم شاسعة لا يتسع لها سوى خيال القارئ. هنا نتعرف على «حورة» وأولادها الذين ليس لهم مثيل، نلتقي «نور الطريق جمال» و«حُسن الجوار جمال» و«سيف القضاء جمال»، نقابل الرياحي والحُر الواثق ورمَّاح الحكَّاء، نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر. نعيش في قاهرة لا تشبه قاهرتنا، ومستقبل لا يشبه حاضرنا، لكن شيئًا واحدًا يربطنا، هو النجاة في الحب مهما تعددت طرائقه، أو كما يقول الشيخ صفي الدين بإخلاص ويقين: «ثوب الحب لا يُصنع إلا بخيوط من عجب».

 

يشار إلى أن عبد الرحيم كمال٬ تخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، في العام 2000. 

ونشر عدد من الروايات والمجموعات القصصية، من بينها: "بوابة الحانة"، "ظل ممدود"، "المجنونة"، "أنا وأنت وجنة شهد"، فضلًا عن عدد من المسلسلات التي حققت نجاحًا على المستويين النقدي والجماهيري، منها: "شيخ العرب همام، ونوس، دهشة، يونس ولد فضة، الخواجة عبدالقادر، وآهو ده اللي صار".

عبد الرحيم كمال أبناء حورة مكتبة ديوان دار الكرمة للنشر ظل ممدود الخواجة عبد القادر المجنونة

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