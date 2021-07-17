السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تنشر خطبة عيد الأضحى.. وتحذر الأئمة من الإطالة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ/ 2021م، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

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وتستعرض “الدستور” ضوابط إقامة صلاة العيد الأضحى المبارك لعام 1442/2021، في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وفقا لما حددتها الإفتاء وهي كالآتي:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.
2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.
3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.
4. اصطحاب المصلى الشخصي.
5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.
6. عدم فتح دورات المياه.
7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق .
8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق .
9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة.
10 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.
11 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

وفي وقت سابق، هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما هنأ وزير الأوقاف، الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، بعيد الأضحى المبارك.

وتوجه الوزير - في بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس - إلى الله - عز وجل - بالدعاء أن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يجعل هذا العيد عيدا يمن وبركة، وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء.

خطبة العيد عيد الأضحى المبارك الأوقاف وزارة الأوقاف العيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

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