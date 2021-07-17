«جنايات مطروح» تصدر أحكامًا ضد قاتلي شاب السلوم (فيديو)

عاقبت محكمة جنايات مطروح "الدائرة الأولي"، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، "طاهر.ر" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامه بالسرقة بالإكراه والحبس مع الشغل لمده 3 سنوات لتهمة الضرب، كما قضت ببراءة المتهم الثاني "حسن.ر" مما نسب اليه.

جاء ذلك بمجمع محاكم مرسى مطروح بعضوية المستشار ضياء محمد وياسر يوسف وأيمن بديع ومحمود بلال امين السر.

وترجع أحداث الواقعة إلي أنه في 14 يوليو 2020 قام المتهمان بعقد النية لقتل أحمد عادل مع سبق الإصرار والتردد وازهاق روحه انتقاما منه إثر خلاف سابق مع المتهم الأول حيث أعد سلاح ناري "بندقية خرطوش" وأعد المتهم الثاني سلاح أبيض "ساطور".

عقب ذلك، مكث المتهمان في إحدى المناطق بالسلوم ايقنا مسبقا مرور المجني عليه منه وعندما مر المجني عليه من تلك المنطقة قام المتهمان باشهار الاسلحه في وجهه وتعدوا عليه وسرقول المقولات الخاصة به انتقاما منه وازلالل له وعقب أن اتموا جرمتهما وتوسل لهما المجني عليه لتركه وينجوا بحياته اطلق المتهم الأول النار علي المجني عليه وأحدث به إصابة اودت بحياته.

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