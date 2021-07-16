تصل إلى 3000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل وائل جسار ومحمود الليثى بالعلمين الجديدة

يشارك كل من النجم اللبناني وائل جسار والمطرب الشعببي محمود الليثي والمطربة الشعبية أمينة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الصيفي، والذي يقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

ومن المقرر أن يقام حفل وائل جسار ومحمود الليثي وأمينة يوم 23 يوليو المقبل داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة العلمين الجديدة، وطرحت الجهة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على أكثر من فئة حيث تتراوح الأسعار من 3000 جنيه مصري إلى 500، فالفئة الأولى بـ 3000 والفئة الثانية بمبلغ 2500 جنيه، والفئة الثالثة بمبلغ 1250 جنيهًا، والفئة الرابعة بمبلع 580 جنيهًا، والفئة الخامسة والأخيرة بمبلغ 500 جنيه مصري.

كما يحيي النجم وائل جسار حفلًا غنائيًا ضخمًا، يوم 22 يوليو الجاري، وذلك في أحد الفنادق الكبرى، بمحافظة الإسكندرية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يقدم المطرب اللبناني وائل جسار خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته التي يعشقها الجمهور ومنها: "غريبة الناس، بتوحشينى، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى إيه" وغيرها من الأغنيات.