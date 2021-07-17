احترام الآخرين وطلب المشورة.. كيف تصبح مديرًا ناجحًا

يسعى العديد من الأشخاص في أن يكونوا مديرين ناجحين ولن يحدث ذلك عن طريق الصدفة حيث أن الترقية إلى دور إداري لا يضمن النجاح فالمديرون الناجحون فعالون ومنتجون ويمكنهم قيادة الآخرين لتحقيق أفضل ما لديهم وتعرض لكم الدستور في السطور التالية أبرز سمات المديرين الناجحين.

يحترمون الآخرين



الثقة والاحترام أساسيان للقيادة الفعالة لا أحد يحب أن يتم ازدراءه.. المديرون الناجحون مهذبون ومراعين للآخرين الاحترام الحقيقي للآخرين يولد الولاء ويعزز الاحترام المتبادل.

يشاركون الآخرين



تتطلب الإدارة الناجحة إشراك الآخرين وإلهامهم نحو الأهداف المشتركة تؤدي مشاركة المعلومات ودعوة الآخرين للمشاركة في التعاون إلى بناء الثقة داخل الفريق والشعور العام بالهدف.

يطلبون المشورة

يسعي المديرون الفعالون إلى الحصول على المشورة لاتخاذ قرارات فعالة تتيح النصائح الواعية للقائد التعرف على النقاط العمياء.

إن تلقي التوجه يعزز أسلوب قيادة المدير من خلال تقديم وجهة نظر مختلفة

يضعون استراتيجية

تتطلب القيادة الاستراتيجية تحليلًا وتخطيطًا وتنفيذًا مدروسًا وبالتالي يستثمر المديرون الناجحون الوقت للتفكير في سيناريوهات مختلفة والنظر في عواقب الإجراءات المحتملة.

أنهم متواضعون



أفضل المديرين علي الإطلاق متواضعون يربط الكثيرون بين التواضع والضعف، لكن في الحقيقة، التواضع هو القدرة على التقييم الدقيق لنقاط القوة والقيود الخاصة بالفرد ويتطلب الأمر حكمًا رصينًا وثقة للتقييم الذاتي التواضع الحقيقي صفة جذابة ويساعد علي تكوين بيئة من الصدق والثقة.



يديرون الصراع

الصراع في مكان العمل أمر لا مفر منه وبدلاً من تجنب الخلاف، يسعى المديرون الناجحون إلى معالجة المواقف الصعبة بمهنية واحترام. ينخرطون في محادثات صعبة، ويسعون إلى أرضية مشتركة، ويحافظون على العلاقات.

كيف تصبح مديرا ناجحا

_كن مقصودًا بشأن الطريقة التي تريد أن تقود بها.

_ضع خطة

_تعرف على المزيد حول أساليب القيادة المختلفة وكن منفتحًا على الأساليب المختلفة.

_تحلى بالصبر