السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

احترام الآخرين وطلب المشورة.. كيف تصبح مديرًا ناجحًا

كيف تصبح مديرًا ناجحًا
كيف تصبح مديرًا ناجحًا

يسعى العديد من الأشخاص في أن يكونوا مديرين ناجحين ولن يحدث ذلك عن طريق الصدفة حيث أن الترقية إلى دور إداري لا يضمن النجاح  فالمديرون الناجحون فعالون ومنتجون ويمكنهم قيادة الآخرين لتحقيق أفضل ما لديهم وتعرض لكم الدستور في السطور التالية أبرز سمات المديرين الناجحين.

 

يحترمون الآخرين


الثقة والاحترام أساسيان للقيادة الفعالة لا أحد يحب أن يتم ازدراءه.. المديرون الناجحون مهذبون ومراعين للآخرين الاحترام الحقيقي للآخرين يولد الولاء ويعزز الاحترام المتبادل.

 

يشاركون الآخرين 


تتطلب الإدارة الناجحة إشراك الآخرين وإلهامهم نحو الأهداف المشتركة تؤدي مشاركة المعلومات ودعوة الآخرين للمشاركة في التعاون إلى بناء الثقة داخل الفريق والشعور العام بالهدف.

 

يطلبون المشورة

يسعي المديرون الفعالون  إلى الحصول على المشورة لاتخاذ قرارات فعالة تتيح النصائح الواعية للقائد التعرف على النقاط العمياء. 

إن تلقي التوجه يعزز أسلوب قيادة المدير من خلال تقديم وجهة نظر مختلفة

 

يضعون استراتيجية

تتطلب القيادة الاستراتيجية تحليلًا وتخطيطًا وتنفيذًا مدروسًا وبالتالي يستثمر المديرون الناجحون الوقت للتفكير في سيناريوهات مختلفة والنظر في عواقب الإجراءات المحتملة.

 

أنهم متواضعون


أفضل المديرين علي الإطلاق متواضعون  يربط الكثيرون بين التواضع والضعف، لكن في الحقيقة، التواضع هو القدرة على التقييم الدقيق لنقاط القوة والقيود الخاصة بالفرد ويتطلب الأمر حكمًا رصينًا وثقة للتقييم الذاتي التواضع الحقيقي صفة جذابة ويساعد علي تكوين  بيئة من الصدق والثقة.


يديرون الصراع

الصراع في مكان العمل أمر لا مفر منه وبدلاً من تجنب الخلاف، يسعى المديرون الناجحون إلى معالجة المواقف الصعبة بمهنية واحترام. ينخرطون في محادثات صعبة، ويسعون إلى أرضية مشتركة، ويحافظون على  العلاقات.

 

كيف تصبح مديرا ناجحا

_كن مقصودًا بشأن الطريقة التي تريد أن تقود بها.
_ضع خطة  
_تعرف على المزيد حول أساليب القيادة المختلفة وكن منفتحًا على الأساليب المختلفة.
_تحلى بالصبر 

مدير ناجح برنامج قيادة تنمية بشرية كيف تصبح مدير فن الإدارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

القبض على الموظف المتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم بدار أيتام فى المنوفية

القصة الكاملة.. «التضامن» تكشف تفاصيل واقعة اعتداء سائق على طفل بدار رعاية بالمنوفية

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

كورونا يحرم المسنين من الحج للعام الثانى على التوالى

الصحة: 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري