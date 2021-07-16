السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جنوب افريقيا تبدأ التعافي بعد انحسار أعنف موجة للاحتجاجات

احتجاجات جنوب افريقيا
احتجاجات جنوب افريقيا

يناقش الرئيس التنفيذي لشركة Investec فاني تيتي أعمال الشغب في جنوب إفريقيا وكيفية تأثيرها على اقتصاد الدولة والبنية التحتية ومعنويات المستثمرين.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الامريكية، فقد ساد هدوء غير مستقر في معظم مقاطعات كوازولو ناتال وجوتنج بجنوب إفريقيا حيث أعيد فتح الطرق الرئيسية وبدأت عمليات التنظيف بشكل جدي يوم الجمعة في أعقاب بعض من أعنف الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على الإطلاق.
 

ولقي ما لا يقل عن 212 شخصًا مصرعهم خلال أسبوع من الفوضى ، ونُهبت مئات المتاجر ودُمرت البنية التحتية الرئيسية. 
 

واندلعت الاضطرابات بسبب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما بتهمة ازدراء المحكمة وانفجرت مع خروج المجتمعات الفقيرة إلى الشوارع بالآلاف للتنفيس عن غضبهم من الظروف المعيشية المروعة ونقص الوظائف.
 

وصرح القائم بأعمال الوزير في الرئاسة خومبودزو نتشافيني للصحفيين في العاصمة بريتوريا أن الوضع "يعود إلى طبيعته بشكل تدريجي ولكن بثبات". 
 

وقالت إن الحكومة تعتبر الآن الوضع "مستقرًا تمامًا". وتواجه البلاد مسافات طويلة لإعادة بناء الاقتصاد وتهالك ثقة المستثمرين، بينما ارتفع سعر الراند بنسبة 1٪ مقابل الدولار الساعة اليوم الجمعة ولكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 1.5٪ هذا الأسبوع.
 

ومن المرجح أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ، في حين أن التأخير في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قد يؤدي إلى إصابات جديدة. 
 

وقالت أنابيل بيشوب ، كبيرة الاقتصاديين في إنفستيك بنك ليمتد ، في مذكرة عبر البريد الإلكتروني. ويرى دويتشه بنك إيه جي أن الاضطرابات تخفض 0.8 نقطة مئوية من معدل النمو في البلاد هذا العام.
 

وتعاني البلاد من نقص في المواد الغذائية والأدوية والوقود في عدة بلدات في كوازولو ناتال بعد إغلاق المئات من منافذ البيع بالتجزئة وتعطيل حركة المرور على طرق النقل الرئيسية، وأعيد فتح الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين جوتنج ومدينة ديربان الساحلية الشرقية وطرق أخرى يوم الجمعة.
 

في بورت شيبستون جنوب ديربان، انتظرت طوابير طويلة من الناس خارج مراكز التسوق لشراء الطعام، بينما ظلت المباني الحكومية وجميع المتاجر تقريبًا باستثناء منافذ البقالة مغلقة. 

جنوب أفريقيا احتجاجات زوما تطعيم كورونا جاكوب زوما

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وائل لطفي

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