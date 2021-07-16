بريطانيا تسجل أعلى الإصابات اليومية بكورونا منذ منتصف يناير

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل أعلى عدد إصابات جديدة في يوم واحد بكوفيد- 19 في أكثر من ستة أشهر، قبل أيام من اعتزام الحكومة تخفيف القيود على الحانات والمطاعم والملاهي الليلية التي فرضتها لمكافحة الجائحة.

وأظهرت بيانات رسمية تسجيل 51870 إصابة جديدة بكوفيد- 19 مقابل 48553 حالة أمس الخميس، بما يشكل أعلى حصيلة يومية منذ 15 يناير.

وسجلت البلاد 49 وفاة جديدة بالمرض خلال 28 يوما من التشخيص بالإصابة به، انخفاضا من 63 وفاة سجلتها أمس الخميس.

وبلغ إجمالي الوفيات في بريطانيا حتى الآن بالمرض 128642.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

كما يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.