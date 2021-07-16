الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اندلاع حريق داخل أتوبيس سياحي أمام سجن 15 مايو بحلوان (صور)

حريق داخل أتوبيس
حريق داخل أتوبيس سياحي

اندلع حريق هائل داخل أتوبيس سياحي أمام سجن 15 مايو جنوب القاهرة دون وقوع إصابات وبإخطار الأجهزة الأمنية بالقاهرة انتقلت لمكان الواقعة. 

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل أتوبيس سياحي بمنطقة حلوان أمام سجن 15 مايو، على الفور تم الدفع بـ٣ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتمت أعمال السيطرة على الحريق، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة والقانونية للوقوف علي أسباب اندلاع النيران.

تكثر حرائق السيارات بالطرق السريعة نتيجة لعدم الدراية بالخطوات السليمة للوقاية من الأخطار، وتعد الخطورة فى حدوث تسريبات الوقود ما ينتج عنها اشتعال للكميات المتسربة من السيارة أو ماس كهربائى ينتج عنه اشتعال.

وهناك تعليمات تقدمها الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة يجب أتباعها للوقاية من خطر تلك الحرائق، نرصدها كالتالى:.

أولاً.. بالنسبة لخطر حريق الوقود بالسيارة

1- يجب التأكد من عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم – منظم الوقود" كما يجب التأكد من مراقبة وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع أحكام ربط الفواصل بين المواسير والخراطيم.

2- على قائدى السيارات عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجفف من الوقود وأثناء عمليات الإصلاح يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وجود أبخرة للوقود.

ثانيا.. بالنسبة لخطر الكهرباء

1- يجب التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية والتأكد أنها معزولة مع عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية أو غير مناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

2- يمنع ترك الأسلاك لعدم حدوث أى احتكاك بجسم السيارة أو ملامسة أجزاء ساخنة كما يجب التأكد من عدم ملامسه طرفى البطارية لمعدن السيارة

3- على قائدى المركبات عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء منها داخل السيارة مع شدة الرياح أثناء القيادة وعند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.

حريق حريق هائل أتوبيس سياحي سجن 15 مايو جنوب القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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