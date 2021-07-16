المؤسسة العربية للدراسات والنشر تصدر «أفاعى النار» لجلال برجس

عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت صدرت الطبعة الثانية من رواية (أفاعي النار) للروائي الأردني جلال برجس، والتي نالت جائزة كتارا للرواية العربية 2015 ولم توزع في العالم العربي بالشكل الكافي رغم شهرة الرواية الواسعة. تتناول الرواية موضوع الإرهاب والتطرف التي لا تزال تهدد الإنسانية وذلك من خلال حكاية معلم يهرب من الأردن إلى فرنسا وهناك يتدرج في السلك التعليمي إلى أن يصبح أستاذًا للفلسفة في جامعة السوربون ويؤلف كتابًا بعنوان (العيب والحرام) وجراء هذا الكتاب يواجه مصيرًا كارثيًا من جهة الجماعات الإسلاموية المتطرفة في فرنسا.

تسير رواية (أفاعي النار) في خطين متوازيين واحد يتطرق إلى قصة روائي فقد روايته وينخرط في رحلة البحث عنها، والثاني يتطرق لحكاية أستاذ الفلسفة علي بن محمود القصاد.

يذكر أن جلال برجس نال مؤخرًا الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) 2021 عن روايته دفاتر الوراق. وهو شاعر وروائي أردني من مواليد 1970. يعمل في قطاع هندسة الطيران. كتب الشعر والقصة وأدب المكان قبل أن يتجه إلى كتابة الرواية. عمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددًا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومُعد ومقدم برنامج إذاعي بعنوان (بيت الرواية). صدر له في الشعر: "كأي غصن على شجرة" (2008) و"قمر بلا منازل" (2011) وفي القصة: "الزلازل" (2012) الحائزة على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، وفي أدب المكان "شبابيك مادبا تحرس القدس" (2017)، و(حكايات المقهى العتيق) رواية مشتركة 2019. نال عن روايته "مقصلة الحالم" (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، وعن روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) جائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016. وصلت روايته (سيدات الحواس الخمس) إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.