الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

بعد إعلان خطبتها.. أبرز المعلومات عن كارولين عزمي

كارولين عزمي
كارولين عزمي

تصدرت الفنانة كارولين عزمي بطلة مسلسل “أبو العروسة قائمة الأكثر بحثًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك البحث الشهير "جوجل”، وذلك بعد إعلان خطبتها مساء أمس، بحضور عدد كبير من الفنانين في الوسط الفني.
ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفنانة كارولين عزمي:
- شاركت في العديد من الأعمال المسرحية ضمن سلسلة عروض مسرح النهار، حيث شاركت في مسرحيات "الحب في قلب هضبة الهرم، أمباليه، بوجي وضمضم".
- شاركت في مسلسلات "رأس الغول، الأب الروحي، الحلال".
- شاركت في دراما رمضان بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبدالعزيز ومسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرى.
-أقام المنتج الشاب إبراهيم إسحاق ابن صاحب شركه "الريماس" للإنتاج الفني في سنة 2018، حفلا كبيرا للفنانة الشابة كارولين عزمي، احتفالا بعيد ميلادها الـ22
- بجانب التمثيل تهوى أيضًا الرسم، وهي بارعة به.
- رشحها المنتج إبراهيم حمودة لتقديم دور "هاجر"، في أبو العروسة، وبعد تواصلها مع الشركة المنتجة "سكوير ميديا"، رفضت أداء الدور تماماً، إلا أن مخرج العمل أقنعها برفقة المنتج حتى تعاقدت على المسلسل قبل البدء في تصويره.
-كان دور هاجر في مسلسل ابو العروسة فضل كبير في شهرتها.

- قالت كارولين مع إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة "، إن شخصية هاجر التي قامت بتجسيدها في أبو العروسة، هي شخصية حقيقة تتواجد معها منذ طفولتها، موضحة أن شخصية البنت الشقية وعلاقتها بأسرتها تتواجد داخل جميع الأسر المصرية، مضيفة أن سبب تواجدها على الساحة الفنية والسبب الرئيسي في شهرتها قائلة: "شخصية هاجر الناس كلها عرفتني منها".

- قالت عن بدايتها الفنية، كان يوجد 400 فتاة وتم اختيار 150 فقط و تم التصفية إلى 11 فتاة، وتم اختيارها من الفنان محمود حميدة للمشاركة في مسلسل الأب الروحي، إذ جسدت دور سلمى العطار.
-يدعى خطيب الفنانة كارولين عزمي بيشوي ويليم وهو رجل أعمال شاب، صاحب سلسلة محلات شهيرة.

مواقع التواصل مصر تصوير مسلسلات رمضان

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