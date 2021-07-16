رجل أعمال وله آلاف المتابعين على «إنستجرام».. من هو خطيب كارولين عزمي؟

تصدر اسم الفنانة الشابة كارولين عزمي، بطلة مسلسل أبو العروسة، وسائل التواصل الاجتماعي، لتصبح ضمن الأسماء الأكثر بحثا على محركات البحث الشهيرة "جوجل" والأكثر تداولا على "فيسبوك" و" تويتر"، وذلك بعد خطبتها في حفل مميز حضرته بإطلالة مميزة.

- أبرز المعلومات عن خطيب كارولين عزمي

وترصد "الدستور" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن خطيب كارولين عزمي.



- خطيب الفنانة كارولين عزمي اسمه بيشوي ويليم.

- يعمل كرجل أعمال، وهو صاحب سلسلة محلات شهيرة.

- بيشوي له آلاف المتابعين على "إنستجرام" حيث يبلغ عدد المتابعين له 19 ألف متابع عبر حسابه الرسمي.

- من أبرز المتابعين له رنا رئيس، وفرح شعبان خطيبة علي غزلان.

و كان عدد كبير من الفنانين قد حضروا حفل الخطوبة، كما نشروا مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل خطوبة كارولين عزمي، مهنئين بالخطبة ومتمنين لها زواجا سعيدا قريبا.

- أبرز الحضور في خطوبة كارولين عزمي

كان من أبرز الحضور في خطوبة كارولين عزمي الفنانة ولاء الشريف، صديقتها التي تشاركت معها بطولة مسلسل أبو العروسة، كما نشرت صورة لها برفقتها وعلقت عليها قائلة العروسة بقت أخت العروسة، ليتفاعل الجمهور معهما متمنين لولاء الزواج قريبا.

- فستان كارولين يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

وأثارت إطلالة كارولين عزمي جدلا كبيرا بين الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلت بفستان فضي غير تقليدي كانت إطلالته بسيطة وجاءت مستوحاة من فساتين ازياء عالمية، كما حرصت على أن يكون شعرها في شكل بسيط دون أن تكون اطلالتها مليئة بالزخرفة، الأمر الذي أثار إعجاب الفتيات، حيث تبادلت الفتيات السؤال عن صاحب تصميم الفستان والميكاج والشعر، فيما خطفت ولاء الشريف أنظار جميع الحاضرين الذين سألوا عن سبب اختفاءها عن الساحة الفنية.