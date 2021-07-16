سلطنة عمان تمدد فترة إغلاق الأنشطة التجارية خلال عيد الأضحى

قررت اللجنة العليا لمتابعة تطورات فيروس كورونا في سلطنة عمان، تمديد فترة الإغلاق للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى، وذلك حتى صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، في بيان لها اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" في سلطنة عمان، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وأضاف البيان العماني: "حمايةً لسائر أفراد المجتمع من هذا الوباء عمومًا وسلالاته الجديدة الأسرع من ناحية تفشّيها في أوساط المجتمع والأخطر من النواحي الصحيّة على وجه الخصوص، وحفاظًا على مقدّرات النظام الصحّي في السلطنة للتعامل مع هذا المرض وتقديم خدماته الأخرى، فقد قررت اللجنة تمديد فترة الإغلاق للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات طوال اليوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك لتنتهي في الساعة الرابعة من صباح يوم السبت 14 من ذي الحجة 1442 هـ الموافق 24 يوليو 2021".

كما قررت اللجنة العليا رفع جمهورية سنغافورة وبروناي دار السلام من قائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، على أن يسري هذا القرار ابتداءً من الساعة الخامسة عصرَ يوم الاثنين 9 من ذي الحجة 1442 هـ الموافق 19 يوليو 2021.

إصابات كورونا في سلطنة عمان

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس الخميس، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 في السلطنة، بالإضافة إلى 904 إصابة، وتعافي 1578 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الحالات المُسجلة في السلطنة بلغ 289042 حالة، والمتعافين 263752 بنسبة تصل إلى 91.3 بالمائة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في السلطنة 3498 حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة 21792 حالة.