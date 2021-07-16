«حرارة شديدة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد على مدار الأيام الحالية.

الجمعة

وأشار شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن طقس اليوم شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

فيما يسود ليلًا طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولفت إلى أن الرياح ستنشط اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فيما تشهد البلاد نشاطًا لحركة الرياح تحدث اضطرابًا في حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط.

السبت

وأوضح أن طقس السبت سيكون حارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً لطيفا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

الأحد

ونوه بأن طقس الأحد سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.