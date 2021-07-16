إيساف يطرح «انتى الصحاب» على «شعبيات» (فيديو)

طرح المطرب إيساف أحدث أغانيه بعنوان "انتي الصحاب" على قناة شعبيات على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

الأغنية تنتمي إلى نوعية أغاني المقسوم، وهي كلمات ياسر أبو اليمين، ألحان دونجا، توزيع محمد حريقة، والكليب إنتاج قناة شعبيات للمنتجين: أحمد حماد ومحمد مهاب، مونتاج وإخراج سيف الدولي.

وتقول كلماتها: "لو في كلام هقوله تاني هقول بحبك.. وباقى عمري م الليلة دي هعيشه جمبك.. انتي اللي ليا بعد ربنا وأهلي.. أيوا تستاهلي لما أقول مافيش منك.. انتي الصحاب والعمر والعشرة الجميلة.. انتي اللي هسهر أفضفض ليها في كل ليلة.. انتي الحياة بالنسبة ليا.. ولو عليا أديكي روحي.. وروحي برضو تكون قليلة".

وقال المطرب إيساف إن أغنية "انتي الصحاب" تدور حول إقرار واعتراف حبيب لحبيبته ليلة الزفاف بأنها ستكون كل شيء في حياته المقبلة ويحكي لها عن سبب اختياره لها لتكون أم أولاده.

وأضاف إيساف أنه يتوقع أن تحقق هذه الأغنية النجاح، خاصة في الأفراح ومناسبات الزفاف، وأشار إيساف لسعادته بالتعاون مع الموزع حريقة للمرة الثانية بعد نجاح مهرجان "كذا لون" منذ عامين.

ووجه إيساف الشكر لقناة شعبيات والمنتجين أحمد حماد ومحمد مهاب على دعمهما له واستمرار التعاون بينهم في إنتاج الأغاني، وأعلن عن تحضيره مجموعة من الأغاني المميزة خلال الفترة المقبلة سيتم طرحها تباعا.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إيساف كان كليب أغنية "كارثة"، والذي تم طرحه العام الماضي، ومؤخرا بعد رحيل نجم الكوميديا سمير غانم طرح إيساف أغنية خاصة تأبينا له بعنوان "سيرة حلوة".

وكان المطرب إيساف قد حل مؤخرًا ضيفا على برنامج راجل واتنين ستات، والذي يقدم عبر شاشة قناة أون من تقديم هيدي كرم وشيريهان أبو الحسن.